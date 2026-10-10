La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reveló que sostuvo una reunión el pasado miércoles 7 de octubre en Palacio Nacional con directivos de Nestlé, entre ellos, el CEO, Philipp Navratil.

“Recibimos en Palacio Nacional al director ejecutivo de Nestlé, Philipp Navratil”, narró Sheinbaum tras compartir una foto de la reunión.

Asimismo, Sheinbaum dijo que tras la reunión con el CEO de Nestlé, Philipp Navratil, “se duplicará la inversión en México”.

Por lo que dicha inversión de Nestlé en México pasará de mil a dos mil millones de dólares durante el sexenio, precisó la presidenta Sheinbaum.

Durante el encuentro con Nestlé y su CEO, Philipp Navratil; la presidenta Sheinbaum estuvo acompañada por:

El secretario de Economía: Marcelo Ebrard

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: Marath Bolaños

Ayer recibimos en Palacio Nacional al director ejecutivo de Nestlé, Philipp Navratil; nos informó que duplicarán la inversión en México, al pasar de mil a dos mil millones de dólares durante el sexenio.



En 2028-2030, impulsarán la producción nacional y el abastecimiento local… pic.twitter.com/3XQ7n23khy — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 9, 2026

Nestlé impulsará la producción nacional en México de 2028 a 2030: Sheinbaum

Entre más detalles, la mandataria del país Claudia Sheinbaum dijo que Nestlé impulsará su producción nacional en México de 2028 a 2030, así como el abastecimiento local.

Por lo que durante esta meta de trabajo y producción, Nestlé tiene previsto un abastecimiento local con 70 mil plantas de café y la incorporación de dos mil productores en el estado de Veracruz.