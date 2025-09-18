¿Uber Moto y Didi Moto se despiden de Guanajuato? Diputados buscan prohibir estos viajes por una razón muy importante.

A través de las redes sociales se dio a conocer la iniciativa de diputados locales de Guanajuato que presentaron para prohibir los viajes en Uber Moto y Didi Moto.

Diputados de Guanajuato busca prohibir viajes de Uber Moto y Didi Moto

En los últimos meses, los viajes en Uber Moto y Didi Moto han aumentado debido a la rapidez que ofrecen por el tráfico que se vive en las ciudades de México.

Sin embargo, se dio a conocer que Uber Moto y Didi Moto podrían despedirse de Guanajuato, luego de que diputados locales buscan prohibirlos.

Diputados de Guanajuato busca prohibir viajes de Uber Moto y Didi Moto (@adame_wendoline / X )

A través de redes sociales se dio a conocer la iniciativa de diputados locales de Guanajuato para prohibir que motociclistas presten servicios de transportes sin ruta fija; tanto en el ámbito público como privado.

De acuerdo con los diputados, lo que buscan al prohibir los viajes de Uber Moto y Didi Moto es aumentar la seguridad de los pasajeros.

Argumentan que los accidentes en motocicletas son fatales y estas plataformas de transporten carecen de seguro que les den cobertura.

Prohibición de viajes de Uber Moto y Didi Moto en Guanajuato no solo afectará a las personas

En caso de aprobarse esta iniciativa, el servicio solo podrá prestarse con un permiso especial en las zonas rurales.

No solo tendrá un impacto para los trabajadores de Uber Moto y Didi Moto, sino también para los usuarios.

Y es que las personas han optado por este medio de transporte al ser mucho más accesible y rápido.

Esta iniciativa también busca fortalecer la protección y seguridad de las personas usuarias de motocicletas y de la ciudadanía en general.

Esto mediante el uso adecuado de casos certificados, elementos reflejantes en la indumentaria de los usuarios, aditamentos luminosos.

De acuerdo con la imagen mostrada, la iniciativa fue recibida el 3 de septiembre del 2025.

Por lo que falta ver si esta iniciativa sobre la prohibición de viajes de Uber Moto y Didi Moto es aprobada en Guanajuato.