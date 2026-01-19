Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP, descartó un aumento en la prima de seguros en este 2026, aunque señaló que ya dependería de las aseguradoras.

Desde Palacio Nacional, dijo que no ven condiciones para que de manera inmediata haya un incremento en las primas, pero todo se basa en la oferta y la demanda.

Tras ser cuestionado sobre el costo de la prima de seguros en 2026, Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP, descartó un aumento.

“En un transitorio de la ley de ingresos se publicó por parte del legislativo un criterio que aclara las condiciones bajo las cuáles se pueden acreditar ciertos gastos y eso dejó establecido cuáles van a hacer los procedimientos para la acreditación de algunos de los costos de las aseguradoras” Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP

Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP, recordó que fue el mismo gremio de las aseguradoras aclararon que no había un incremento en las primas.

“El mismo gremio publicó una aclaración en donde especificaba que no había un incremento en las primas” Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP

Sin embargo, recordó que el precio de las primas se resuelve por la oferta y demanda, pero seguirán al pendiente de la situación de la industria.

“Como en cualquier mercado esto se resuelve por la oferta y la demanda, vamos a estar muy atentos a la situación de la industria” Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP

AMIS cree que es prematuro anticipar cualquier efecto en el costo de las primas

Las declaraciones de Edgar Amador Zamora se dan luego de que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ha sido enfática en que es prematuro anticipar cualquier efecto en las primas.

Esto luego de que la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Ingresos de la Federación 2026 que afectan el tratamiento del IVA para las aseguradoras.

La modificación establece que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que las aseguradoras pagan cuando reparan un siniestro, dejará de ser un impuesto acreditable.

Es decir, dicho IVA se convierte en un gasto más que se suma al costo total de la siniestralidad para las compañías.

Tras la incertidumbre sobre posibles aumentos en el costo de las pólizas, AMIS señaló que no es tiempo de anticipar o determinar cualquier efecto concreto en las primas de los seguros, ya que cada compañía debe analizar el impacto según sus propios modelos.