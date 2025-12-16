A medio año de que se destaparon las acusaciones de lavado por parte de autoridades de Estados Unidos, la firma financiera Vector Casa de Bolsa, perdió su licencia de operación.

Así lo resolvió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 1 de diciembre de 2025, luego de los señalamientos a Vector por presuntas operaciones ilegales relacionadas con el blanqueo de capitales.

“Solicitó la revocación de su autorización para organizarse y operar como casa de bolsa” CNBV

En seguimiento a la investigación que se inició por las acusaciones de lavado de dinero que autoridades de Estados Unidos lanzaron en su contra, Vector Casa de Bolsa de Alfonso Romo perdió su licencia de operación.

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la CNBV explicó que la acción se implementó tras la petición voluntaria de revocación que presentó la misma firma financiera en meses pasados.

En consecuencia, “de conformidad con lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley del Mercado de Valores”, el organismo refirió que en sesión del 12 de diciembre, se acordó revocar la autorización.

“Los miembros de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (...) acordaron por unanimidad que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revoque la autorización de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,para organizarse y operar como casa de bolsa” CNBV

Al informar sobre la resolución, la CNBV explicó que lo determinado no implica pronunciamiento alguno sobre los actos que habrían impulsado la petición de Vector Casa de Bolsa para pedir su revocación.

Finalmente, la comisión indicó que la firma financiera deberá cumplir con la entrega de una serie de requisitos para poder concluir con la revocación de la licencia de operación.

Vector Casa de Bolsa fue señalada de operaciones irregulares por autoridades de Estados Unidos

En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones a Vector Casa de Bolsa, debido a que la acusó de incurrir en diversas operaciones irregulares: