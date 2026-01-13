La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presumió a México en el lugar número 13 de las 20 economías más grandes del mundo, de acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2026.

Estados Unidos China Alemania India Japón Reino Unido Francia Italia Rusia Canadá Brasil España México Australia Corea del Sur Turquia Indonesia Países Bajos Arabia Saudita Polonia

México se encuentra ubicado en el lugar 13 y es el segundo de los dos países Latinoamericanos en la lista, contando a Brasil.

También es la cuarta economía de países del continente Americano en el mencionado top 20, superado por Estados Unidos, Canadá y Brasil.

Economías más grandes del mundo para 2026: Estados Unidos vs China, la verdadera competencia

Este top 20 del ranking de las economías más grandes del mundo está liderado por Estados Unidos, China y Alemania, considerando el Producto Interno Bruto (PIB) de cada país.

India se encuentra en cuarto lugar, mientras Rusia en lugar nueve, así como Canadá en el 10.

La competencia real es entre Estados Unidos y China, quienes son los únicos con cifras de dos dígitos.

Estados Unidos con 31.8 billones de dólares, mientras China con 20.6 billones de dólares.

México en su lugar 13 tiene una proyección de PIB de 2 billones de dólares para 2026.

De acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional, este es el ranking de las 20 economías más grandes del mundo para 2026. 🌎



El tamaño de una economía es el resultado del PIB per cápita, una forma de medir cuanta riqueza se produce por habitante. #SHCP pic.twitter.com/5k4Lj5vahR — Hacienda (@Hacienda_Mexico) January 13, 2026

México, la economía 13 del mundo pero ¿y el PIB per cápita?

El ranking de 20 economías más grandes del mundo se basa en proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2026.

En redes sociales se han expresado críticas debido a que el PIB per cápita no coloca a México en los primeros lugares como en el caso del PIB total que da el lugar 13.

En 2024, México se encontraba en el lugar 71 de PIB per capita a nivel mundial.