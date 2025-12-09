En 11 meses, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró superar la Ley de Ingresos 2025, con un récord en crecimiento de 4.6%.

Respecto a los mismos meses, pero del 2024, el gobierno de Claudia Sheinbaum logró superarlo por 5.9%.

SAT obtiene crecimiento récord en 2025

A través de un comunicado por el SAT se informó lo obtenido de enero a noviembre de 2025, asegurando que se tuvo 4.6% de crecimiento en la recaudación tributaria.

Según lo reportado por el SAT el gobierno federal obtuvo 5 billones 529 mil 814 millones de pesos en la recaudación.

Es decir, el gobierno de Claudia Sheinbaum logró crecerlo 5.9% con respecto a los mismos meses, pero del 2024.

El 5.9% equivale a 500 mil 591 millones de pesos a diferencia del 2024.

Por otra parte, el SAT subrayó que con las cifras mencionadas se logró superar lo pactado en la Ley de Ingresos 2025.

Ante las cifras obtenidas por el gobierno federal, se obtuvo un nuevo récord obteniendo 4 billones 905 mil 415 millones de pesos o bien, un crecimiento de 4.6%.

La recaudación el IVA y el IEPS en 2025

El SAT logró un récord en la recaudación fiscal de 2025 siendo estas las cifras del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

IVA: 1 billón 369 mil 885 millones de pesos, crecimiento del 1.4%

IEPS: 617 mil 787 millones de pesos, 4.4% más