Hoy domingo 7 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un comunicado en donde descartó los rumores sobre el supuesto congelamiento masivo a cuentas bancarias.

Esto luego de que se difundiera la posibilidad de que el SAT llevara a cabo bloqueos a miles de cuentas bancarias durante este mes de diciembre, así como presuntas visitas domiciliarias.

SAT descarta congelamiento masivo a cuentas bancarias

Este domingo el SAT emitió un comunicado en donde desmintió que vaya a congelar de manera masiva cuentas bancarias de todas las instituciones que operan en México.

De acuerdo con el SAT, no se encuentra implementando ningún mecanismo masivo para el bloqueo de cuentas, ni tampoco cuenta con un calendario para realizar visitas domiciliarias de manera arbitraria.

El organismo aseveró que su objetivo sigue siendo reducir la evasión fiscal, combatir la corrupción y fortalecer la cultura tributaria, pero siempre actuando apegados al marco de la ley.

Con ello el SAT reafirmó su compromiso para actuar de manera responsable, poderando el respeto a los derechos de los contribuyentes.

¿Cuáles son las razones por las que el SAT bloquee tus cuentas?

Tras el comunicado del SAT, en donde desmintió que llevará a cabo el bloqueo masivo de cuentas bancarias, te compartimos cuáles son los únicos motivos por los que se podría aplicar esta medida:

Adeudo de pago de impuestos

Estar bajo investigación o sospecha de evasión y/o discrepancia fiscal

No cumplir con declaraciones fiscales

Movimientos que resulten sospechosos, tales como depósitos en efectivo o transferencias elevadas en donde no se pueda comprobar la procedencia del dinero