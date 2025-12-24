El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría hacer visitas domiciliarias pero sólo en ciertos casos, si incumples obligaciones a partir de enero 2026.

Ante rumores el SAT decidió aclarar que sí podría realizar visitas domiciliarias, así como auditorías y revisiones electrónicas.

Además el SAT decidió aclarar que estas visitas no tienen un calendario generalizado ni arbitrario como se había dicho en diferentes rumores del Servicio.

Por esta razón el SAT podría realizar visitas domiciliarias y auditorías en enero 2026

La autoridad fiscal aclaró que solo audita a los contribuyentes que son identificados con:

Conductas de alto riesgo para dejar de pagar impuestos,

Dejar de enterar retenciones

Tratar de obtener saldos a favor ilegales

También las auditorías se realizan a contribuyentes que:

Celebran operaciones con factureras o nomineras

Presentan pérdidas fiscales recurrentes

Simulan o abusan de deducciones

Obtienen ingresos que no son declarados

Abusan de estímulos fiscales

Presentan inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden

Importan productos con precios por debajo del mercado, e incumplen con regulaciones o restricciones no arancelarias

No pagan retenciones por sus empleados

Realizan operaciones con paraísos fiscales

Solicitan devoluciones improcedentes

Pagan menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector

Aunque el SAT desmintió el tener fechas o un calendario de las visitas, se sabe que las auditorías podrían realizarse a 16 mil 200 contribuyentes.

Además de que sólo se podría visitar a aquellos contribuyentes que generen un riesgo fiscal y no en sorteos ni inspecciones aleatorias.

Adicionalmente a pesar de estar en temporada decembrina, las oficinas del SAT siguen operando para que los contribuyentes puedan realizar diferentes trámites como la solicitud de una E.firma o su renovación.