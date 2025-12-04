SAT se reúne con Netflix, Airbnb y otras plataformas por la reforma fiscal

El Servicio de Administración Tributaria(SAT) se reunió este jueves 4 de diciembre con los representantes de Netflix, Airbnb y otras plataformas digitales para aplicar la reforma fiscal.

Tanto el SAT como las plataformas digitales se han comprometido a mantener un diálogo abierto para que se implemente la reforma fiscal sin violar la seguridad fiscal y jurídica.

El SAT emitió un comunicado informando sobre la reunión que se mantuvo con representantes de Netflix, Airbnb y otras plataformas digitales rumbo a la implementación de la reforma fiscal.

La reforma fiscal prevé que las plataformas digitales permitan al SAT el acceso en línea y tiempo real a su información fiscal para poder fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones.

De acuerdo con la información, el objetivo principal de la reunión fue explicar y dar detalles sobre las nuevas disposiciones para cumplir con la reforma al Código Fiscal de la Federación.

Entre las plataformas digitales que acudieron a esta reunión con el SAT se encuentran:

Meta

Amazon

TikTok

Mercado Libre

Airbnb

Rappi

Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)

DiDi

Netflix

Asociación Mexicana de Venta On Line (AMVO)

Walmart

Alianza por un Internet Abierta, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI)

Digital Media Association

Motion Picture Association

Alianza in México

Lalamove

Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT, aseguró que se implementarán los mecanismos adecuados para ejecutar la reforma fiscal y brindar seguridad jurídica y fiscal.

