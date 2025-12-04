SAT se reúne con Netflix, Airbnb y otras plataformas por la reforma fiscal

El Servicio de Administración Tributaria(SAT) se reunió este jueves 4 de diciembre con los representantes de Netflix, Airbnb y otras plataformas digitales para aplicar la reforma fiscal.

Tanto el SAT como las plataformas digitales se han comprometido a mantener un diálogo abierto para que se implemente la reforma fiscal sin violar la seguridad fiscal y jurídica.

El SAT emitió un comunicado informando sobre la reunión que se mantuvo con representantes de Netflix, Airbnb y otras plataformas digitales rumbo a la implementación de la reforma fiscal.

La reforma fiscal prevé que las plataformas digitales permitan al SAT el acceso en línea y tiempo real a su información fiscal para poder fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones.

De acuerdo con la información, el objetivo principal de la reunión fue explicar y dar detalles sobre las nuevas disposiciones para cumplir con la reforma al Código Fiscal de la Federación.

Entre las plataformas digitales que acudieron a esta reunión con el SAT se encuentran:

  • Meta
  • Amazon
  • TikTok
  • Mercado Libre
  • Airbnb
  • Rappi
  • Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)
  • DiDi
  • Netflix
  • Asociación Mexicana de Venta On Line (AMVO)
  • Walmart
  • Alianza por un Internet Abierta, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI)
  • Digital Media Association
  • Motion Picture Association
  • Alianza in México
  • Lalamove

Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT, aseguró que se implementarán los mecanismos adecuados para ejecutar la reforma fiscal y brindar seguridad jurídica y fiscal.

