El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene fechas disponibles en los 32 estados de la república mexicana.

Del 8 al 12 de diciembre el SAT abrió fechas para atender a los contribuyentes en sus diferentes módulos y oficinas.

Por lo que te contamos cuál es la disponibilidad de cada sede para realizar trámites ante el SAT como:

  • Inscripción al RFC
  • E.firma
  • Cambios de régimen fiscal
  • Atención personalizada
  • Constancia de Situación Fiscal
  • Generación o renovación de contraseña de e.firma
  • Orientación fiscal general

Estas son las sedes del SAT dónde hay fechas disponibles del 8 al 12 de diciembre 2025

Del 8 al 12 de diciembre 2025 el SAT abrió de sus últimas fechas del año para atender a sus contribuyentes, en su mayoría con una alta disponibilidad.

A continuación te contamos en qué módulos y oficinas el SAT tiene fechas, así como la disponibilidad de sus servicios:

  • Aguascalientes:
    • ADSC Aguascalientes “1” con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Aguascalientes con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles)
  • Baja California:
    • ADSC Baja California “1” Mexicali con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • ADSC Baja California “2” Tijuana con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Ensenada con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST San Quintín con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Palacio Federal Mexicali con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Playas de Rosarito con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Tecate con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles)
  • Baja California Sur:
    • ADSC Baja California Sur “1” La Paz con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Los Cabos con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles)
  • Campeche:
    • ADSC Campeche “1” Campeche con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Xpujil con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Cd. del Carmen disponibilidad con Alta (1 a 10 días hábiles)
  • Chiapas:
    • ADSC Chiapas “1” Tuxtla Gutiérrez con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • ADSC Chiapas “2” Tapachula con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Comitán de Domínguez con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST San Cristóbal de las Casas con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • Chihuahua:
    • ADSC Chihuahua “1” Chihuahua con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • ADSC Chihuahua “2” Cd. Juárez con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Cd. Delicias con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Nuevo Casas Grandes con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • SARE Cd. Cuauhtémoc con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • Ciudad de México (CDMX):
    • ADSC Distrito Federal “1” Norte con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • ADSC Distrito Federal “2” Centro con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • ADSC Distrito Federal “3” Oriente con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • ADSC Distrito Federal “4” Sur con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Oasis con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • Coahuila de Zaragoza:
    • ADSC Coahuila de Zaragoza “1” Saltillo con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • ADSC Coahuila de Zaragoza “2” Torreón con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • ADSC Coahuila de Zaragoza “3” Piedras Negras con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Ciudad Acuña con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Monclova con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Sabinas con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles)
  • Colima:
    • ADSC Colima “1” Colima con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Manzanillo con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • Durango:
    • ADSC Durango “1” Durango con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • Estado de México:
    • ADSC México “1” Toluca con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • ADSC México “2” Naucalpan con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Atlacomulco con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Chalco con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Cuautitlán Izcalli con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Ecatepec con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Naucalpan, Alce Blanco con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Nezahualcóyotl con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Tecámac con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Texcoco con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Sor Juana con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Valle de Bravo con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • Guanajuato:
    • ADSC Guanajuato “1” León con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • ADSC Guanajuato “2” Celaya con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • ADSC Guanajuato “3” Salamanca con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Irapuato con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST San Miguel de Allende con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Salamanca con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • Guerrero:
    • ADSC Guerrero “1” Acapulco con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Chilpancingo con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Iguala con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Zihuatanejo con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • Hidalgo:
    • ADSC Hidalgo “1” Pachuca con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Huejutla con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Ixmiquilpan con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Tula de Allende con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Tulancingo de Bravo con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • Jalisco:
    • ADSC Jalisco “1” Guadalajara con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • ADSC Jalisco “2” Guadalajara Sur con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • ADSC Jalisco “3” Zapopan con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Autlán de Navarro con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Cd. Guzmán con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Lagos de Moreno con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Ocotlán con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Puerto Vallarta con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Tepatitlán con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • Michoacán:
    • San MST Sahuayo con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Uruapan con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Zamora con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Zitácuaro con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Sahuayo con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Uruapan con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Zamora con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Zitácuaro con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles)
  • Morelos:
    • ADSC Morelos “1” Cuernavaca con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles),
    • MST Cuautla Presidencia con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Santa Catarina con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles)
  • Nayarit:
    • ADSC Nayarit “1” Tepic con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles)
  • Nuevo León:
    • ADSC Nuevo León “1” Monterrey con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Emprendemos Monterrey con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Santa Catarina con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • ADSC Nuevo León “2” Guadalupe con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • ADSC Nuevo León “3” San Pedro con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Montemorelos con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles)
  • Oaxaca:
    • ADSC Oaxaca “1” Oaxaca con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Huajuapan de León con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Juchitán con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Puerto Escondido con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Salina Cruz con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Tuxtepec con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • Puebla:
    • ADSC Puebla “1” Puebla Norte con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • ADSC Puebla “2” Puebla Sur con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Chignahuapan con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Huachinango con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Izúcar de Matamoros con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Palacio Federal con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST San Martín Texmelucan con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Tehuacán con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Teziutlán con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • SARE Atlixco con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • Querétaro:
    • ADSC Querétaro “1” Querétaro con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles; );
    • MST Boulevares Querétaro con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST San Juan del Río con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • Quintana Roo:
    • ADSC Quintana Roo “2” Cancún con disponibilidad Baja (más de 21 días hábiles);
    • MST Chetumal con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Cozumel con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Playa del Carmen con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Tulum con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • San Luis Potosí:
    • ADSC San Luis Potosí “1” San Luis Potosí con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Cd. Valles con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Matehuala con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST San Luis Potosí con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • Sinaloa:
    • ADSC Sinaloa “1” Culiacán con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • ADSC Sinaloa “2” Mazatlán con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Guamúchil con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Guasave con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Los Mochis con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles)
  • Sonora:
    • ADSC Sonora “1” Hermosillo con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • ADSC Sonora “2” Cd. Obregón con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • ADSC Sonora “3” Nogales con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • MST Agua Prieta con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Guaymas con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Navojoa con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Puerto Peñasco con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST San Luis Río Colorado con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • Tabasco:
    • ADSC Tabasco “1” Villahermosa con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Cárdenas con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Emiliano Zapata con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Comalcalco con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Teapa con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • Tamaulipas:
    • ADSC Tamaulipas “1” Cd. Victoria con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • ADSC Tamaulipas “3” Nuevo Laredo con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
    • ADSC Tamaulipas “4” Reynosa con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Tampico con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Miguel Alemán con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Cd. Mante con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Matamoros con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST San Fernando con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • Tlaxcala:
    • ADSC Tlaxcala “1” Tlaxcala con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Apizaco con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • Veracruz:
    • ADSC Veracruz “1” Xalapa con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • ADSC Veracruz “2” Veracruz con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • ADSC Veracruz “4” Coatzacoalcos con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Alvarado con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Córdoba con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Cosamaloapan con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Martínez de la Torre con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Orizaba con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Pánuco con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Poza Rica con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST San Andrés Tuxtla con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Tuxpan con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Veracruz Centro con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • Yucatán:
    • ADSC Yucatán “1” Mérida con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Valladolid con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • SARE Mérida con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
    • MST Tekax con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
  • Zacatecas:
    • ADSC Zacatecas "1" Zacatecas con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles); MST Fresnillo con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)