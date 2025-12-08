El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene fechas disponibles en los 32 estados de la república mexicana.
Del 8 al 12 de diciembre el SAT abrió fechas para atender a los contribuyentes en sus diferentes módulos y oficinas.
Por lo que te contamos cuál es la disponibilidad de cada sede para realizar trámites ante el SAT como:
- Inscripción al RFC
- E.firma
- Cambios de régimen fiscal
- Atención personalizada
- Constancia de Situación Fiscal
- Generación o renovación de contraseña de e.firma
- Orientación fiscal general
Estas son las sedes del SAT dónde hay fechas disponibles del 8 al 12 de diciembre 2025
Del 8 al 12 de diciembre 2025 el SAT abrió de sus últimas fechas del año para atender a sus contribuyentes, en su mayoría con una alta disponibilidad.
A continuación te contamos en qué módulos y oficinas el SAT tiene fechas, así como la disponibilidad de sus servicios:
- Aguascalientes:
- ADSC Aguascalientes “1” con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- MST Aguascalientes con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles)
- Baja California:
- ADSC Baja California “1” Mexicali con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- ADSC Baja California “2” Tijuana con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- MST Ensenada con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST San Quintín con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- MST Palacio Federal Mexicali con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- MST Playas de Rosarito con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- MST Tecate con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles)
- Baja California Sur:
- ADSC Baja California Sur “1” La Paz con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- MST Los Cabos con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles)
- Campeche:
- ADSC Campeche “1” Campeche con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- MST Xpujil con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Cd. del Carmen disponibilidad con Alta (1 a 10 días hábiles)
- Chiapas:
- ADSC Chiapas “1” Tuxtla Gutiérrez con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- ADSC Chiapas “2” Tapachula con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- MST Comitán de Domínguez con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST San Cristóbal de las Casas con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- Chihuahua:
- ADSC Chihuahua “1” Chihuahua con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- ADSC Chihuahua “2” Cd. Juárez con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Cd. Delicias con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- MST Nuevo Casas Grandes con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- SARE Cd. Cuauhtémoc con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- Ciudad de México (CDMX):
- ADSC Distrito Federal “1” Norte con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- ADSC Distrito Federal “2” Centro con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- ADSC Distrito Federal “3” Oriente con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- ADSC Distrito Federal “4” Sur con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Oasis con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- Coahuila de Zaragoza:
- ADSC Coahuila de Zaragoza “1” Saltillo con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- ADSC Coahuila de Zaragoza “2” Torreón con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- ADSC Coahuila de Zaragoza “3” Piedras Negras con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Ciudad Acuña con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- MST Monclova con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Sabinas con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles)
- Colima:
- ADSC Colima “1” Colima con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Manzanillo con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- Durango:
- ADSC Durango “1” Durango con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- Estado de México:
- ADSC México “1” Toluca con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- ADSC México “2” Naucalpan con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Atlacomulco con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- MST Chalco con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Cuautitlán Izcalli con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Ecatepec con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Naucalpan, Alce Blanco con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Nezahualcóyotl con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Tecámac con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Texcoco con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Sor Juana con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Valle de Bravo con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- Guanajuato:
- ADSC Guanajuato “1” León con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- ADSC Guanajuato “2” Celaya con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- ADSC Guanajuato “3” Salamanca con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- MST Irapuato con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST San Miguel de Allende con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Salamanca con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- Guerrero:
- ADSC Guerrero “1” Acapulco con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Chilpancingo con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Iguala con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Zihuatanejo con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- Hidalgo:
- ADSC Hidalgo “1” Pachuca con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- MST Huejutla con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Ixmiquilpan con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Tula de Allende con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Tulancingo de Bravo con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- Jalisco:
- ADSC Jalisco “1” Guadalajara con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- ADSC Jalisco “2” Guadalajara Sur con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- ADSC Jalisco “3” Zapopan con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Autlán de Navarro con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Cd. Guzmán con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Lagos de Moreno con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Ocotlán con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Puerto Vallarta con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Tepatitlán con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- Michoacán:
- San MST Sahuayo con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- MST Uruapan con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- MST Zamora con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Zitácuaro con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- Morelos:
- ADSC Morelos “1” Cuernavaca con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles),
- MST Cuautla Presidencia con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Santa Catarina con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles)
- Nayarit:
- ADSC Nayarit “1” Tepic con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles)
- Nuevo León:
- ADSC Nuevo León “1” Monterrey con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Emprendemos Monterrey con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Santa Catarina con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- ADSC Nuevo León “2” Guadalupe con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- ADSC Nuevo León “3” San Pedro con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Montemorelos con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles)
- Oaxaca:
- ADSC Oaxaca “1” Oaxaca con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Huajuapan de León con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Juchitán con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Puerto Escondido con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Salina Cruz con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Tuxtepec con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- Puebla:
- ADSC Puebla “1” Puebla Norte con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- ADSC Puebla “2” Puebla Sur con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- MST Chignahuapan con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Huachinango con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- MST Izúcar de Matamoros con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Palacio Federal con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST San Martín Texmelucan con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Tehuacán con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Teziutlán con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- SARE Atlixco con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- Querétaro:
- ADSC Querétaro “1” Querétaro con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles; );
- MST Boulevares Querétaro con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST San Juan del Río con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- Quintana Roo:
- ADSC Quintana Roo “2” Cancún con disponibilidad Baja (más de 21 días hábiles);
- MST Chetumal con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Cozumel con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Playa del Carmen con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Tulum con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- San Luis Potosí:
- ADSC San Luis Potosí “1” San Luis Potosí con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Cd. Valles con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Matehuala con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST San Luis Potosí con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- Sinaloa:
- ADSC Sinaloa “1” Culiacán con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- ADSC Sinaloa “2” Mazatlán con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Guamúchil con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- MST Guasave con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- MST Los Mochis con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles)
- Sonora:
- ADSC Sonora “1” Hermosillo con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- ADSC Sonora “2” Cd. Obregón con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- ADSC Sonora “3” Nogales con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- MST Agua Prieta con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Guaymas con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Navojoa con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Puerto Peñasco con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST San Luis Río Colorado con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- Tabasco:
- ADSC Tabasco “1” Villahermosa con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Cárdenas con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Emiliano Zapata con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Comalcalco con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Teapa con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- Tamaulipas:
- ADSC Tamaulipas “1” Cd. Victoria con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- ADSC Tamaulipas “3” Nuevo Laredo con disponibilidad Alta (1 a 10 días hábiles);
- ADSC Tamaulipas “4” Reynosa con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Tampico con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Miguel Alemán con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Cd. Mante con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Matamoros con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST San Fernando con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- Tlaxcala:
- ADSC Tlaxcala “1” Tlaxcala con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Apizaco con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- Veracruz:
- ADSC Veracruz “1” Xalapa con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- ADSC Veracruz “2” Veracruz con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- ADSC Veracruz “4” Coatzacoalcos con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Alvarado con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Córdoba con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Cosamaloapan con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Martínez de la Torre con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Orizaba con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Pánuco con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Poza Rica con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST San Andrés Tuxtla con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Tuxpan con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Veracruz Centro con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- Yucatán:
- ADSC Yucatán “1” Mérida con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Valladolid con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- SARE Mérida con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles);
- MST Tekax con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)
- Zacatecas:
- ADSC Zacatecas “1” Zacatecas con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles); MST Fresnillo con disponibilidad Media (11 a 20 días hábiles)