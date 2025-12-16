Ricardo Salinas Pliego se unió a los mensajes por las próximas fiestas decembrinas de Navidad y Año Nuevo, pero usuarios no lo dejan celebrar.

Esto debido a que el empresario continúa arrastrando un escándalo legal que lo pone al centro de un adeudo millonario ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ricardo Salinas Pliego responde a quienes le recuerdan su deuda con el SAT

Por medio de su cuenta de X (antes Twitter), Ricardo Salinas Pliego compartió un video donde desea una feliz Navidad a sus seguidores.

En las imágenes se ve al empresario acompañado de su esposa, demás familiares y amigos posando frente a un tradicional árbol de Navidad.

Mi hermosa esposa @MLMSalinas y yo, queremos desearles una #FelizNavidad 2025 a todos ustedes.



Ya se acabó un año más y a ustedes les siguen viendo la cara con mentiras, ya despierten y sean felices, como nosotros 😌😍 pic.twitter.com/Im3okoE4p1 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 16, 2025

Fiel a su estilo, Ricardo Salinas Pliego aprovechó el espacio para enviar una crítica al gobierno en turno.

Siendo en la descripción de su video que el empresario y dueño de Grupo Salinas arremetió diciendo que a los ciudadanos les “ven la cara con mentiras”.

“Despierten y ya sean felices como nosotros”, finalizó Salinas Pliego.

Fue esta frase la que desató la primera ola de críticas en su contra de usuarios que, aseguraron, la verdadera felicidad llegará cuando pague sus impuestos correspondientes al SAT.

“Ok. Cuando pague los impuestos, hacemos un fiestón en el zócalo tío”, respondió un usuario de X.

En respuesta, Salinas Pliego aseguró que su deuda es parte de las mentiras que se dicen desde el gobierno.

Ricardo Salinas Pliego responde a quienes le recuerdan su deuda con el SAT (Captura de )

En un segundo post de la red social, el empresario dio una respuesta a todos aquellos que le recordaron sus deudas ante el SAT, mismas que en su momento aseguró ya haber saldado.

En esta ocasión, Salinas Pliego atacó directamente a los partidos políticos de México, relacionándolos indirectamente con motivos o eventos por los que son recordados en la historia del país.