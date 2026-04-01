Para prevenir delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un proyecto que podría permitir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisar las cuentas del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.

De acuerdo con el proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía, la SCJN estudiará si la UIF puede acceder a información patrimonial y financiera del empresario y de sus empresas, con el objetivo de detectar posibles operaciones vinculadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Si el proyecto es aprobado el jueves 9 de abril de 2026, la UIF podría tener autorización para revisar movimientos financieros y patrimoniales de Salinas Pliego correspondientes a un periodo de hasta 10 años.

CNBV habría solicitado revisar cuentas de Salinas Pliego por los Pandora Papers

La solicitud para analizar la información patrimonial y financiera de Ricardo Salinas Pliego y sus empresas habría sido presentada desde 2021 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La petición se originó luego de que el empresario fuera mencionado, junto con otros 78 empresarios, en la investigación periodística internacional conocida como Pandora Papers.

Dicha investigación reveló la existencia de empresas offshore, así como posibles esquemas de evasión fiscal, lavado de dinero y manejo de recursos en paraísos fiscales.

Ante esta solicitud, la defensa de Salinas Pliego impugnó la medida promovida por la CNBV y solicitó que el juicio concluyera sin realizar un análisis profundo de las cuentas del empresario.

Como parte de su estrategia legal, los abogados cuestionaron la constitucionalidad de los artículos 115 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como de los artículos 192 y 212 de la Ley del Mercado de Valores.

Con el proyecto presentado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, estos planteamientos podrían ser revisados por la Suprema Corte.

¿Qué pasará si la SCJN aprueba que la UIF revise las cuentas de Salinas Pliego?

Si el proyecto se aprueba el 9 de abril, solo será necesaria una mayoría simple de los ministros de la SCJN.

En ese escenario, la Corte no se pronunciaría sobre la constitucionalidad de los artículos impugnados por la defensa del empresario.

Como consecuencia, las normas permanecerían vigentes y la Unidad de Inteligencia Financiera podría revisar las cuentas y movimientos financieros de Ricardo Salinas Pliego.