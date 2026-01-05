Puede que las fiestas decembrinas hayan terminado, pero la comedera no, aún falta la partida de Rosca de Reyes, la festividad que más le gusta a Costco.

Y es que desde hace varios días, la clientela de Costco ha esperado con ansias esta festividad para ir a comprar su Rosca de Reyes, la cual disfrutarán junto a sus seres queridos.

Debido a que en años anteriores, clientes de la empresa mayorista compran en gran cantidad el tradicional pan para posteriormente revenderlo, acá te decimos cuál es su precio real.

¿Cuánto cuesta la Rosca de Reyes en Costco este 2026?

El precio de la Rosca de Reyes en Costco varía por los ingredientes.

De acuerdo con reportes hechos en redes sociales, este 2026, las Roscas de Reyes tuvieron un aumento de 50 pesos, su costo es:

Rosca tradicional sabor mantequilla (2 kilogramos) de 429 pesos a 599 pesos.

Rosca gourmet rellena de nata (peso menor al de la rosca tradicional), 539 pesos.

Cabe mencionar que el costo de las famosas roscas puede variar de acuerdo con la sucursal.

Quienes deseen adquirirla tendrán que acudir a la sucursal más cercana ya que, por el momento, la venta no está disponible en línea.

¿Por qué son tan codiciadas las roscas de Costco?

Aunque cientos de personas acuden a Costco para comprar la tradicional Rosca de Reyes, la venta de este pan es limitada.

Esto es aprovechado por los revendedores, quienes adquieren gran cantidad de producto para posteriormente comercializar.

El secreto de Costco, además de su sabor, calidad y tamaño, se concentra en sus ingredientes.

Sus roscas se elaboran con:

Ate de perón

Tejocote

Cerezas

Higos

Almendras endulzadas con miel

Ralladura de naranja

Mientras que su rosca rellena de nata incluye muñecos de chocolate blanco.