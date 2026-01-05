Este 6 de enero es el Día de Reyes en México por lo que te decimos cuál es el precio sin descuento de la Rosca de Reyes de City Market, para que visualices cuál te conviene más comprar en esta festividad que ya es toda una tradición en México.
Este es el precio de las Rosca de Reyes de City Market sin descuento
En los últimos años, la panadería de City Market -filial de La Comer- se ha convertido en una de las más solicitadas de los clientes; especialmente en el Día de Reyes.
Por lo que te dejamos cuál es el precio sin descuento de la Rosca de Reyes para este 5 y 6 de enero.
Precio Rosca de Reyes City Market Mantequilla Chica
- Pan de mantequilla decorado con ate de diferentes sabores frutales, higo y cerezas con azúcar.
- Precio: $265 pesos
Precio Rosca de Reyes City Market Mantequilla Mediana
- Pan de mantequilla decorado con ate de diferentes sabores frutales, higo y cerezas con azúcar.
- Precio: $610 pesos
Precio Rosca de Reyes City Market Mantequilla Grande
- Pan de mantequilla decorado con ate de diferentes sabores frutales, higo y cerezas con azúcar.
- Precio: $900 pesos
Precio Rosca de Reyes City Market Chocolate Avellana
- Pan decorado con higo y cerezas con azúcar sabor chocolate y avellana
- Precio: $750 pesos
Precio Rosca de Reyes City Market Guayaba con queso mediana
- Pan decorado con guayaba y queso sabor mantequilla
- Precio: $680 pesos
Precio Rosca de Reyes City Market rellena de nata chica
- Pan de mantequilla decorado con ate de diferentes sabores frutales, higo y cerezas con azúcar rellena de nata
- Precio: $580 pesos
Precio Rosca de Reyes City Market pura pasta mediana
- Pan de mantequilla con azúcar
- Precio: $615 pesos
Precio Pan de Reyes City Market
- Pan de mantequilla con azúcar con ate de diferentes sabores frutales e higo
- Precio: $39 pesos por pieza
Precio Pan de Reyes City Market
- Pan de mantequilla con azúcar con ate de diferentes sabores frutales e higo
- Precio: $220 pesos por 6 piezas