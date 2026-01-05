Como dicta la tradición del 6 de enero en el Día de los Reyes Magos no deberá faltar la tradicional Rosca de Reyes, por lo que ya te traemos los detalles del precio 2026 que manejará la tienda comercial Sam’s.

Este es el precio de 2026 de la Rosca de Reyes Sam’s

La popular tienda de autoservicio por membresía Sam’s se suma a la tradición de la Rosca de Reyes por lo que los usuarios podrán conseguir este producto para celebrar en familia o con los amigos.

Para este 2026, Sam’s estará ofreciendo dos variedades de Rosca de Reyes para sus clientes:

1. Rosca de Reyes Sam’s tradicional

Los detalles y precio de la Rosca de Reyes Sam’s tradicional son:

Precio de 418.40 peso

Exquisita tradicional sabor mantequilla

Decorada con jaleas, higos y cerezas rojas

Miga suave y esponjosa

5 muñecos en su interior

Rosca de Reyes Sam’s: Precio de 2026 (Sam’s)

2. Rosca de Reyes Sam’s gourmet

El precio y detalles de Rosca de Reyes Sam’s gourmet son:

Precio de 428.63 pesos

Rosca Gourmet de pan brioche con mantequilla

Elaborada con queso Philadelphia y La Lechera

Decorada con betún de mantequilla y ralladura de chocolate blanco con toppings de nuez y arándano

5 muñecos en su interior