Qué no te sorprendan. A un día del gran disfrute de la tradicional Rosca de Reyes, te contamos sobre la gran variedad que ofrece Soriana.

La oferta de Soriana no se limita a la tradicional Rosca de Reyes y a su versión gourmet, para garantizar la satisfacción de sus clientes, hay más opciones.

Por lo que su costo varía de acuerdo al tamaño y los ingredientes.

Rosca de Reyes tradicional-jumbo (para 20 ó 24 personas) $415 pesos

Rosca de Reyes de chocoavellana-grande (para 10ó 12 personas) $415 pesos

Rosca de Reyes Kit Kat-grande $415 pesos

Rosca de Reyes rellena de dulce de leche-grande $415 pesos

Rosca de Reyes nevada-grande $415 pesos

Rosca de Reyes rellena de mazapán-grande $415 pesos

Rosca de reyes tradicional-grande $325 pesos

Rosca de reyes cookies & cream-grande $415 pesos

Rosca de reyes de queso con zarzamora-grande $415 pesos

Rosca de reyes rellena de nata-grande $415 pesos

Rosca de reyes rellena de hershey’s-grande $415 pesos

Las roscas pueden adquirirse en las casi 900 tienes que Soriana tiene en México, también pueden comprarse en línea.

Cabe mencionar que los sabores de este tradicional pan puede variar de acuerdo a la existencia de los ingredientes.

Roscas de Reyes de Soriana (Soriana)

¿Qué significado tiene la Rosca de Reyes?

La tradicional partida de Rosca de Reyes se lleva a cabo el 6 de enero de México, este pan simboliza la llegada de los reyes, es la representación de su corona.

Cada uno de sus elementos tiene un significado:

Su forma ovalada representa el amor infinito de Dios.

Sus frutas cristalizas (ate, hijo y cereza) representan las joyas y la riqueza de los tres reyes magos: Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes viajaron del Oriente a Belén para adorar al niño Jesús con oro, incienso y mirra.

El muñeco representa a Jesús, quien fue escondido del Rey Herodes.

De acuerdo con la tradición, quien tenga el niño en su pedazo de rosca automáticamente se convertirá en el “padrino” y deberá ofrecer tamales y atole el Día de la Candelaria (2 de febrero).