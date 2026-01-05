Este próximo 6 de enero se celebrará en Día de Reyes en México y como es tradición, en familia se parte la tradicional Rosca de Reyes, por lo que te revelamos el precio de todos los tamaños en La Esperanza.

Este es el precio de las Rosca de Reyes de La Esperanza en todos los tamaños

Las panaderías La Esperanza son unas de las más populares en México, y también una de las más demandadas y se espera que para este 5 y 6 de enero, se llenen de clientes que buscan las tradiciones Rosca de Reyes pero ¿cuál es el precio de todos los tamaños? Te lo decimos.

Cabe señalar que los precios que se muestran en su página en línea de la Rosca de Reyes de La Esperanza no tienen mucha variación con los que tenían en 2025, y solo en algunos casos hubo un incremento de alrededor de 10 pesos:

Precio Rosca de Reyes La Esperanza Mantequilla Chica

Pan de mantequilla decorado con ate de diferentes sabores frutales, higo y cerezas con azúcar.

Precio: $180 pesos

Precio Rosca de Reyes La Esperanza Mantequilla Mediana

Pan de mantequilla decorado con ate de diferentes sabores frutales, higo y cerezas con azúcar.

Precio: $305 pesos

Precio Rosca de Reyes La Esperanza sabor mantequilla rellena de crema mediana

Pan de mantequilla decorado con ate de diferentes sabores frutales, higo y cereza con espolvoreadas con azúcar y rellena de crema.

Precio: $400 pesis

Precio Rosca de Reyes La Esperanza rellena de crema de limón chica

Rosca de Reyes sabor mantequilla, rellena de crema sabor limón, decorada con pasta y ralladura de glaseado sabor limón.

Precio: $230 pesos

Precio Rosca de Reyes La Esperanza rellena de crema de limón mediana

Rosca de Reyes sabor mantequilla, rellena de crema sabor limón, decorada con pasta y ralladura de glaseado sabor limón.

Precio: $400 pesos

Precio Rosca de Reyes La Esperanza sabor cheesecake mediana

Pan de mantequilla, rellena de queso, crema batida y mermelada de zarzamora, decorada con pastas espolvoreadas de azúcar, ate de zarzamora y ate de guayaba.

Precio: $410 pesos

Precio Rosca de Reyes La Esperanza sabor Conejitos mediana

Pan de mantequilla relleno de crema sabor chocolate con leche, decorado con piezas de conejos de chocolate de leche y rayas de chocolate con leche.

Precio: $510 pesos

Precio Rosca de Reyes La Esperanza sabor nuez chica

Pan sabor nuez con trozos de nuez, decorado con ate de diferentes sabores frutales, higo y cerezas. Lleva una nuez en la parte superior.

Precio: $180 pesos

Precio Rosca de Reyes La Esperanza sabor nuez mediana

Pan sabor nuez con trozos de nuez, decorado con ate de diferentes sabores frutales, higo y cerezas. Lleva una nuez en la parte superior.

Precio: $305 pesos