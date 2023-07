El empresario Ricardo Salinas Pliego se fue en contra Elvira Concheiro, titular de la Tesorería de la Federación, por un supuesto “boicot” contra la aplicación de Banco Azteca para el pago de impuestos.

En su cuenta de Twitter, Ricardo Salinas Pliego acusó que las afectaciones a la app de Banco Azteca es una venganza de Elvira Concheiro en su contra y la exhibió por supuestamente usar su cargo público para perjudicar a empresas privadas.

“Es la responsable de perjudicar a 20 millones de mexicanos que pagaban sus impuestos cómodamente desde nuestra app, y de pasada perjudicar la recaudación del gobierno al que representa”, señaló.

Según Salinas Pliego, a Elvira Concheiro “le da mucho coraje y frustración que exhiba a los gobiernícolas”.

El empresario ofreció la explicación luego de que dijo recibió diversos mensajes de usuarios por no poder pagar impuestos a través de la aplicación móvil de su banco.

Ricardo Salinas Pliego asegura que Elvira Concheiro “le bajó el switch” a app de Banco Azteca

Ricardo Salinas Pliego aseguró que Elvira Concheiro fue quien ordenó que “le bajaran el switch” a la aplicación de Banco Azteca que era usada para pagar impuestos.

Sin embargo, recalcó que a Banco Azteca fue al único banco al que le hicieron el “boicot”.

De acuerdo con el dueño de TV Azteca, a su banco no le afecta no recibir los pagos de impuestos de los usuarios, pues no gana ninguna comisión por recibir esos pagos.

“Su berrinche lo hace para quitarnos el servicio y que nuestros clientes no puedan pagar”, apuntó.

“Ni cachan, ni pichan ni dejan batear”; Ricardo Salinas Pliego dice que a Elvira Concheiro le molesta que critique el comunismo

Con acciones como el supuesto boicot contra Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego señaló que los funcionarios del actual gobierno federal, a quienes se refirió como los “nuevos gobiernícolas”, “ni cachan, ni pichan ni dejan batear”.

En su tuit, Salinas Pliego refirió que a Elvira Concheiro le molesta cada vez que publica algo contra el comunismo y el pensamiento marxista, así como críticas al gobierno actual. A ello atribuyó que hayan perjudicado a su banco y a sus usuarios.

Ya me imagino, sentada en su oficina, enojada conmigo, ideando como molestar a millones de mis clientes SOLO porque a ella y a las señoritas de la 4T no le gusta que YO les diga sus verdades sobre el marxismo, el comunismo y el socialismo” Ricardo Salinas Pliego