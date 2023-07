Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, repartirá una casa de 20 millones de pesos y autos de lujo por una increíble razón: “Para que vean que yo también le puedo repartir dinero a los huevones”, publicó en Twitter.

A través de sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego compartió un video en el que se mostró a bordo de uno de sus yates “desde algún lugar del Mediterraneo”, según explicó. “Donde sigo de vacaciones, muy merecidas, ja-ja-ja”.

“Bueno, ¿qué creen? Pues resulta que TV Azteca cumple 30 años de existencia. Que lejano pasado aquel cuando tenía yo 37 años”, dijo y explicó que muchos de los colaboradores que iniciaron con él aún lo acompañan en la aventura.

“Y a mucha honra, ¿quién se iba a imaginar lo lejos que íbamos a llegar? Qué bárbaro”, dijo el tercer hombre más rico de México y exhaló una bocanada de humo de un puro. Así terminó su introducción y anunció un concurso.

Ricardo Salinas Pliego anunció que “regalará” “una mega casa” de 20 millones de pesos a uno de sus seguidores, la cual podrá estar ubicad en la ciudad que seleccione el ganador del concurso que establecerá el empresario.

“Ya me canse de ver tanto cabrón gobiernicola inepto enriquecerse y enriquecer a sus hijos de la noche a la mañana, estoy enfadado de ver qué tengan jodido a México”, escribió el presidente de TV Azteca en su cuenta de Twitter.

El millonario informó que también “regalará” algunos automóviles. “Ya les iré diciendo cómo va a ser la mecánica, pero póngase abusados porque es aquí por redes sociales”, explicó. Además aprovechó para reflexionar lo siguiente:

“Yo siempre he pensado que la pobreza, es una cosa que sucede, que existe naturalmente, porque cuando nacemos somos pobres, llegamos al mundo encuerados y sin nada. Nos cuidan nuestros padres y nuestras familias y poco a poco vamos adquiriendo poco o mucho, pero no tiene de bueno nada la pobreza”

En ese sentido, pidió que más mexicanos vean como algo positivo el hecho de ser rico, como él:

“Ojalá que más mexicanos, como yo, pensemos que lo bueno y lo bonito es ser ricos y para ser ricos se requieren muchas cosas. No es una receta fácil, pero sí sabemos que ser pobre no tiene nada de bueno. Entonces a mí me ha ido muy bien en la vida y quiero compartir algo de lo que he logrado con alguno de ustedes”

Ricardo Salinas Pliego