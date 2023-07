Vicente Fox nuevamente se ha sumado a las críticas a los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) apoyando las declaraciones del polémico empresario Ricardo Salinas Pliego.

Ambos coinciden que los programas sociales son para “huevones” y lo que se necesita es trabajo en lugar de ello, dijo Vicente Fox.

“Lo que necesitamos los mexicanos es trabajo. No somos huevones”

MAS CLARO EPIGMENIO? MAS CLARO LOPEZ? LO QUE NECESITAMOS LOS MEXICANOS ES TRABAJO!! NO SOMOS HUEVONES. https://t.co/LR4vaSpxu0

Cabe recordar que previo a esta publicación, Vicente Fox declaró que quiere de regreso su pensión como expresidente para pagar su seguro de gastos médicos mayores de 100 mil pesos al mes .

Pero eso sí, no quiere que hayan programas sociales porque tacha de “huevones” a quienes lo reciben.

Desde sus vacaciones en algún lugar del Mediterráneo, Ricardo Salinas Pliego anunció un día antes que como parte de las celebraciones por el 30 aniversario de TV Azteca va a regalar una casa por un valor de hasta 20 millones de pesos y autos por hasta 10 millones pesos.

Esa dinámica la aprovechó para criticar que el gobierno “regale” dinero, con la diferencia que los recursos son propios y no públicos.

“Como parte de nuestras celebraciones se me ocurrió que vamos a regalar una casa, una mega casa y el ganador o ganadora va a elegir dónde. Tiene hasta 20 millones de pesos y también vamos a regalar unos automóviles por el equivalente de 10 millones de pesos, por redes sociales”

Ricardo Salinas Pliego o tu “tío Richie”, se posicionó contra romantizar la pobreza y dijo estar enojado porque con esa bandera se enriquecen los hijos de funcionarios a quienes volvió a llamar “gobiernícolas”.

“Yo siempre he pensado que la pobreza no tiene nada de bueno... ojalá que más mexicanos como yo pensemos que lo bueno y lo bonito es ser ricos... poco a poco vamos adquiriendo poco o mucho... a mi me ha ido bien en la vida y quiero compartir un poco”

Ricardo Salinas Pliego. Empresario