Petróleos Mexicanos (Pemex) decidió cambiar el nombre de la marca Gasolinas Bienestar para sustituirla por una nueva razón social: Servicios Logísticos Integrales Mumiya, S.A. de C.V.

Reportes señalan que el cambio del nombre de Gasolinas Bienestar, filial creada en 2023, forma parte de una reestructuración interna aprobada por la Secretaría de Economía el 31 de marzo de 2026.

Pemex elimina Gasolinas Bienestar y cambia su razón social

Pemex cambió el nombre de su subsidiaria Gasolinas Bienestar oficialmente a Servicios Logísticos Integrales Mumiya, S.A. de C.V., que apunta a fortalecer funciones logísticas dentro del sector energético.

Gasolinera de Pemex. (Moisés Pablo/Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

La filial había sido creada en 2023 con el objetivo de comercializar combustibles, pero en la práctica se convirtió en un vehículo clave para exportar petróleo y derivados de crudo hacia Cuba.

Las operaciones de Gasolinas Bienestar, creada durante la administración de AMLO, generaron críticas, derivadas a la opacidad en los contratos y al contexto que rodea el suministro energético a Cuba.

El cambio de nombre a Servicios Logísticos Integrales Mumiya no implica la desaparición de la subsidiaria, pero sí refleja un ajuste en su enfoque operativo; necesario en el contexto internacional.

Con este cambio, Pemex cierra un capítulo vinculado a una de las iniciativas más polémicas de los últimos años, pero se abren interrogantes sobre el futuro de las exportaciones energéticas hacia Cuba.