El empresario Raúl Rocha Cantú fue captado en Mónaco paseando con su familia y portando un lujoso reloj Patek Philippe, pese a enfrentar una nueva orden de aprehensión en México por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de lavado de dinero y complicidad con otros empresarios, en un proceso que se suma a sus antecedentes por delincuencia organizada.

Las imágenes del copropietario de Miss Universo se viralizaron en México, evidenciando su refugio en Europa.

Raúl Rocha Cantú es captado en Mónaco con lujoso Patek Philippe

Desde las calles en Mónaco, Devorah Ezagui de Class of Palm Beach cuestionó una familia por sus outfits de lujo que usaban en ese momento, para luego demostrarse que se trataba del círculo cercano de Raúl Rocha Cantú.

Con la publicación realizada el 7 de junio de 2026, Class of Palm Beach mostró que Raúl Rocha Cantú quien caminaba de la mano con presuntamente su nieto, llevaba un reloj Patek Philippe.

Sin embargo, las preguntas sobre la vida de lujo de Raúl Rocha Cantú no terminaron ahí, pues también exhibió que su fragancia favorita es Tobacco Vanille de Tom Ford.

Pese a que Raúl Rocha Cantú se mostró cohibido por las preguntas y buscó la forma de evadirlas, no logró pasar desapercibido entre el público en México.

Y es que las imágenes del copropietario de Miss Universo se hicieron virales por el proceso legal que tiene en México y que lo habría llevado a refugiarse en Mónaco.

Reportes apuntan que el empresario tiene una nueva orden de aprehensión en México girada por la FGR por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

Según los datos, Raúl Rocha Cantú está acusado por la FGR de trabajar en complicidad con dos empresarios más para estas acciones ilegales.

Desde el 2025, Raúl Rocha Cantú tiene procesos legales pendientes en México, pues la FGR ya había girado una orden de aprehensión por delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Sin embargo, un juez la puso en pausa argumentando que este sería testigo colaborador, lo que llevó a que a febrero del 2026 estuviera inhabilitada.

Es decir, la entrevista de Raúl Rocha Cantú paseando en Mónaco en junio de 2026 demostró que el empresario se encontraría en Europa cuando la FGR giró su última orden de aprehensión en agosto 2026.