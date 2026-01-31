Empresario de Nuevo León, dedicado al sector joyero y la venta de relojería de alta gama y director de EMWA que murió este viernes 30 de enero, pero, ¿quién fue Mauricio Wapinski?

Medios y diversas figuras públicas han expresado sus condolencias a la familia de Mauricio Wapinski, ya que como destacan, fue un líder empresarial en Monterrey, Nuevo León, en donde se fundó EMWA.

¿Quién fue Mauricio Wapinski? Empresario joyero de Monterrey y director de EMWA

Mauricio Wapinski Kleyman fue un empresario de Monterrey, dedicado a la joyería y a su vez, director y presidente del consejo de EMWA, empresa fundada por su padre en 1949.

Asimismo, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza , señaló en sus condolencias que Mauricio Wapinski fue un empresario comprometido, siempre dispuesto a aportar para la sociedad de Nuevo León.

Asimismo, los medios de estilo de vida destacan que bajo la dirección de Mauricio Wapinski, EMWA se consolidó en América Latina, después de iniciar puerta por puerta de parte de Emmanuel Wapinski, su padre.

¿Quién fue Mauricio Wapinski? Empresario de Monterrey y director de EMWA (Players vía X)

¿Qué edad tenía Mauricio Wapinski?

Nacido en Monterrey, Nuevo León, Mauricio Wapinski tenía 70 años al momento de su muerte.

¿Qué signo zodiacal era Mauricio Wapinski?

Se desconoce el signo zodiacal de Mauricio Wapinski, sin embargo, celebró junto a su familia su cumpleaños número 70 en agosto de 2025, festejo al que acudió Alexander Acha.

¿Quién era la esposa de Mauricio Wapinski?

Mauricio Wapinski estaba casado con Janet Schwarz, expresidenta de Cruz Rosa A.B.P. de Monterrey, así como miembro del Comité de Damas.

¿Mauricio Wapinski tuvo hijos?

Se sabe que Mauricio Wapinski era padre de familia.

¿Quién fue Mauricio Wapinski? Empresario de Monterrey y director de EMWA (EMWA)

¿Qué estudió Mauricio Wapinski?

El empresario Mauricio Wapinski era licenciado en Ingeniería Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Asimismo, tenía una maestría en Administración además, estudió en The Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos.

¿En qué trabajó Mauricio Wapinski?

Previo a sumarse a EMWA (por las iniciales de su padre) en los años 90, Mauricio Wapinski fue consultor empresarial así como director de otra compañía, la cual no se menciona.

Sin embargo, al frente de EMWA, Mauricio Wapinski abrió más sucursales tanto en Nuevo León como Guanajuato y Ciudad de México, además de expandir la empresa a América Latina.

Asimismo, Mauricio Wapinski profesionalizó sus procesos interno además de liderar la relación comercial de alta gama en la joyería, no sólo de relojería que se incluyó previo a su ingreso.

Su esquema se realizó bajo la filosofía de que el colaborador de una empresa es el activo más valioso, por lo que como declaró en diversas entrevistas, su trabajo se basaba en la lealtad, honestidad y respeto absoluto.

Boutique de EMWA, empresa liderada por Mauricio Wapinski (EMWA)

¿De qué murió Mauricio Wapinski? Familiares dieron la noticia

Familiares confirmaron que la tarde de este viernes 30 de enero, el empresario Mauricio Wapinski murió a la edad de 70 años, sin mencionar las causas.