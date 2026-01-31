La tarde de este viernes 30 de enero se confirmó la muerte Mauricio Wapinski a la edad de 70 años, empresario joyero de Monterrey, Nuevo León y directivo de EMWA.

Mauricio Wapinski formaba parte de EMWA, empresa fundada por su padre, Emmanuel Wapinski en 1949, en la cual comenzó la apertura de diversas sucursales y era el responsable de la estructura administrativa.

¿De qué murió Mauricio Wapinski? Empresario de Monterrey y directivo de EMWA

Fueron sus familiares quienes confirmaron la muerte de Mauricio Wapinski este viernes 30 de enero, sin añadir las causas que provocaron su deceso o el lugar en el que ocurrió.

La muerte del directivo de EMWA fue lamentada por diversos medios como ABC Noticias o Tiempo de Relojes, así como figuras públicas, entre ellos el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

Fue mediante un mensaje en redes sociales que el alcalde dedicó unas palabras a Mauricio Wapinski, a quien definió como un empresario comprometido y dispuesto a aportar a Nuevo León.

Por su parte, EMWA expresó en sus redes sociales que para honrar la vida del empresario de Monterrey, Mauricio Wapinski, sus boutiques cerraron este viernes 30 de enero.

EMWA de luto por empresario Mauricio Wapinski (Captura de pantalla)

Mauricio Wapinski, vida y trayectoria del empresario joyero de Monterrey

Mauricio Wapinski Kleiman fue un líder empresarial de Monterrey, que bajo su liderazgo consolidó a EMWA como una empresa de excelencia y elegancia, mientras que su legado abarca la relojería en México.

Nota en desarrollo, en breve más información...