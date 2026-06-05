Luego de una serie de acuerdos y negociaciones con el Sindicato Nacional Minero, la empresa Newmont aceptó dar más de 1.5 mdp de utilidades a cada uno de sus trabajadores en México.

Con esto Newmont dará el segundo reparto de utilidades en México más grande en la historia, siendo catalogado como un “triunfo sin precedentes”.

Mina a cielo abierto Peñasquito, Mazapil, Zacatecas (Adolfo Vladimir / Adolfo Vladimir)

Newmont aceptó dar el 10% de ganancias en pago de utilidades en México

De acuerdo con declaraciones de Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional Minero; Newmont aceptó pagar de utilidades el 10% de sus ganancias.

Lo cual se traduce a 3358 mdp, los cuales Newmont repartió entre 2 mil trabajadores del yacimiento en Peñasquito (agremiados a la sección 304), lo cual da 1.5 mdp para cada uno.

Napoleón Gómez Urrutia menciona que se evitó que la empresa pusiera alguna clase de tope o un reparto sobre otra base de cálculos contrarios a lo que establece la ley.

Pues la Constitución señala que todas las empresas que generen ingresos deberán de dar el 10% de estos a los trabajadores con motivo del reparto de utilidades.

No obstante, son pocas las compañías que cumplen lo anterior, pues por lo general reducen el reparto de utilidades a 3 meses de sueldo base de los trabajadores.

Mina de plata en México (Adolfo Vladimir/ Cuartoscuro,com / Adolfo Vladimir)

Pago de utilidades de Newmont le da bienestar a los trabajadores de acuerdo con Napoleón Gómez Urrutia

Tras este logro, Napoleón Gómez Urrutia señaló que el pago de utilidades de Newmont demuestra que el Sindicato Nacional Minero vela por el bienestar de los trabajadores.

Afirmando que lo conseguido con Newmont es una muestra de cómo el sindicato tiene como prioridad el darle una mejor calidad de vida a los obreros.

Por su parte los trabajadores de Peñasquito señalaron que el pago de utilidades se traduce en “dignidad, casa propia, educación para nuestros hijos y un futuro con paz y justicia”.

De acuerdo con Newmont, Peñasquito es la quinta mina de plata más grande del mundo y la segunda en todo México, de ahí su importancia en la extracción del material.