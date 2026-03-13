Jean Aoki Reyes Urióstegui fue identificado como el gerente de la empresa Esinnova S.A. de C.V., contratada por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en el estado de Morelos.

De acuerdo con la información, la empresa Esinnova S.A. de C.V. tenía un día de haber sido creada cuando el gobierno de Morelos le otorgó un contrato por 6.3 millones de pesos.

Empresa creada en un día recibió millones en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos (Michelle rojas)

¿Quién es Jean Aoki Reyes Urióstegui?

Jean Aoki Reyes Urióstegui es un empresario y representante legal de varias compañías, entre ellas:

Esinnova S.A. de C.V.

Integradora de Sistemas en Seguridad Hebron

Las empresas de Jean Aoki Reyes Urióstegui, quien además es pastor cristiano, se han vinculado a contratos sospechosos con dependencias públicas, específicamente, en Morelos.

Fuentes periodísticas revelan que Jean Aoki Reyes Urióstegui es cercano a políticos del extinto Partido Encuentro Social y Morena, que le habrían facilitado contratos con el gobierno.

¿Qué edad tiene Jean Aoki Reyes Urióstegui?

La edad de Jean Aoki Reyes Urióstegui es desconocida.

¿Jean Aoki Reyes Urióstegui está casado?

El estado civil de Jean Aoki Reyes Urióstegui es desconocido.

¿Jean Aoki Reyes Urióstegui tiene hijos?

Se desconoce si Jean Aoki Reyes Urióstegui tiene hijos.

¿Qué estudió Jean Aoki Reyes Urióstegui?

La trayectoria académica de Jean Aoki Reyes Urióstegui es desconocida y tampoco está en el sistema del Registro Nacional de Profesionistas.

¿Cuál es la trayectoria de Jean Aoki Reyes Urióstegui?

Además de ser gerente de Esinnova S.A. de C.V. e Integradora de Sistemas en Seguridad Hebron, Jean Aoki Reyes Urióstegui ha figurado como accionista, delegado o representante legal en al menos 16 empresas.

Documentos empresariales vinculan a Jean Aoki Reyes Urióstegui como socio en algunas compañías con el actual senador de Morena, Víctor Aureliano Mercado Salgado.

Esinnova S.A. de C.V. (Captura de pantalla)

Blanco otorgó contrato millonario a Esinnova S.A. de C.V. al día de ser creada

Una investigación de La Razón reveló que Cuauhtémoc Blanco acordó un contrato de 6.3 millones de pesos con la empresa Esinnova S.A. de C.V. por publicidad oficial el 2 de mayo de 2019.

Este fue el primer contrato de Esinnova S.A. de C.V., pues tenía un día de haber sido creada, y recibió millones pese a que no contaba con la infraestructura ni la experiencia para abastecer el servicio que se solicitaba.

La investigación en torno a la empresa de Jean Aoki Reyes Urióstegui surge al indagar la compañía que prevé de seguridad a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Ante la desaparición de alumnas de la UAEM, estudiantes denuncian la poca o nula seguridad, pese al contrato con Hebron por 30 millones 72 mil 278 pesos por el servicio de todas las locaciones.