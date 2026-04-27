La asamblea de accionistas del banco Scotiabank México, tomó la decisión de nombrar a Guillermo Babatz como el nuevo presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

Al respecto, se informó que Guillermo Babatz también va a continuar en su puesto como miembro del Consejo de Administración de The Bank of Nova Scotia, entidad financiera extranjera que opera Scotiabank.

Ante el nombramiento, el banco extendió un agradecimiento a Georgina Kessel y a Pedro Velasco por el servicio que han prestado en los cargos que asumirá el nuevo presidente.

Scotiabank (Especial)

Scotiabank México nombra a Guillermo Babatz como su nuevo presidente de

Guillermo Babatz fue designado presidente del Consejo de Administración de Scotiabank México el 24 de abril de 2026, luego de que se aprobó en la asamblea de accionistas, fortaleciendo la estructura institucional.

El economista egresado del ITAM y doctor por la Universidad de Harvard cuenta con amplia trayectoria en organismos financieros nacionales como el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Sociedad Hipotecaria Federal.

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ocupó cargos relevantes, como director de Crédito Interno y director general de Seguros y Valores, participando en reformas a la Ley del Mercado de Valores.

Guillermo Babatz (Especial )

Guillermo Babatz también fue responsable de la deuda pública interna y del mercado doméstico de deuda, consolidando experiencia técnica que ahora se integra a la estrategia de Scotiabank México en México.

La designación busca reforzar la alineación con la matriz canadiense The Bank of Nova Scotia, donde Babatz continuará como miembro del Consejo, asegurando continuidad en la visión corporativa y financiera del grupo.

Guillermo Babatz sustituye a Georgina Kessel y Pedro Velasco

El nombramiento de Guillermo Babatz implica la salida de Georgina Kessel del presidencia del Consejo de Administración de Scotiabank México, quien concluyó su periodo tras 4 años de liderazgo.

El movimiento también significa la conclusión del mandato de Pedro Abelardo Velasco como consejero independiente, quien cierra un ciclo de más de una década en el órgano de gobierno corporativo,

Ante lo ocurrido, Pablo Elek, director general de Scotiabank México, agradeció a Georgina Kessel y Pedro Velasco por sus aportaciones y destacó avances en digitalización y reconoció el compromiso institucional del banco.