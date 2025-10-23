Changpeng Zhao recibió un indulto presidencial tras su sentencia por delitos financieros; ahora el cofundador de Binance podría reinsertarse al mercado de criptomonedas.

De acuerdo con el gobierno de Donald Trump, se trató de un castigo dado a pesar de que no se contaban con pruebas contra el empresario.

Esto en un afán del gobierno de Joe Biden por castigar a la industria de la criptomoneda.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de Changpeng Zhao, como:

¿Quién es Changpeng Zhao?

¿Cuántos años tiene Changpeng Zhao?

¿Cuál es el signo zodiacal de Changpeng Zhao?

¿Changpeng Zhao tiene esposa?

¿Changpeng Zhao tiene hijos?

¿Qué estudió Changpeng Zhao?

¿Cuál es la trayectoria de Changpeng Zhao? y más

¿Quién es Changpeng Zhao?

Changpeng Zhao es originario de China pero cuenta con la ciudadanía de Canadá y los Emiratos Árabes Unidos.

En 2023 se declaró culpable de delitos fiscales debido a las plataformas de intercambio y compra de criptomonedas.

Este 23 de octubre se informó que recibió un indulto por parte del gobierno de Donald Trump, por lo que podrá reintroducir a Binance al mercado de Estados Unidos.

¿Cuántos años tiene Changpeng Zhao?

Changpeng Zhao nació en septiembre de 1977 en Lianyungang, China, por lo que actualmente tiene 48 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Changpeng Zhao?

Si bien no se conoce su fecha de nacimiento exacto, el empresario chino cumple años en septiembre, por lo que sería virgo o escorpio.

¿Changpeng Zhao tiene esposa?

Se desconoce si Changpeng Zhao tiene esposa; sin embargo, se dice que tuvo una relación sentimental con Yi He, ex presentadora de televisión en China y cofundadora de Binance.

¿Changpeng Zhao tiene hijos?

De acuerdo con la agencia Reuters, Changpeng Zhao tiene3 hijos con Yi He.

¿Qué estudió Changpeng Zhao?

Changpeng Zhao tuvo su formación académica en computación por la Universidad McGill.

¿Cuál es la trayectoria de Changpeng Zhao?

Zhao es el fundador de Binance y, hasta noviembre de 2023, se desempeñó como su CEO.

Diez años antes, en 2013, se desempeñó como miembro del equipo que desarrolló Blockchain.com y como director de tecnología de OKCoin.

En 2023 lanzó otra plataforma de intercambio de criptomonedas, CoinChanger, sitio que ofrece la posibilidad de intercambiar criptomonedas como: