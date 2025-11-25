El fundador de Binance, Changpeng Zhao, está bajo investigación por aparentemente facilitar pagos a Hamas de Palestina y otros grupos terroristas.

Revelan que fundador de Binance estaría vinculado a pagos a Hamás y otros grupos terroristas

De acuerdo con The Financial Times , el fundador de Binance, Changpeng Zhao, está siendo investigado por una nueva demanda federal de Estados Unidos que alega que hubo intercambio de pagos con Hamás.

Pese a que recientemente Donald Trump indultó a Changpeng Zhao, la demanda asegura que el fundador de Binance facilitó e intercambió criptomonedas equivalentes a millones de dólares a Hamas desde el ataque del pasado 7 de octubre del 2023.

Y es que las familias de las víctimas de dicho ataque, aseguran que el fundador de Binance, proporcionó “asistencia sustancial” a grupos terroristas como:

Hamas

Hazbolá

La Guardia Revolucionaria de Irán

Jihad Islámica Palestina

Más de 300 víctimas que están demandando a Binance, aseguran que Zhao y la ejecutiva Guangying Chen, ayudaron a mover y ocultar fondos por más de 50 millones de dólares, es decir 922 millones 892 mil pesos en transacciones vinculadas a dichos grupos terroristas desde el 2023.

También alegan que se enviaron más de 300 millones de dólares (5 mil 537 millones 352 mil pesos) antes del 7 de octubre del 2023 y más de 115 millones de dólares (2 mil 122 millones 651 mil 600 pesos) después del ataque.