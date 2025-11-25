El fundador de Binance, Changpeng Zhao, está bajo investigación por aparentemente facilitar pagos a Hamas de Palestina y otros grupos terroristas.
Revelan que fundador de Binance estaría vinculado a pagos a Hamás y otros grupos terroristas
De acuerdo con The Financial Times, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, está siendo investigado por una nueva demanda federal de Estados Unidos que alega que hubo intercambio de pagos con Hamás.
Pese a que recientemente Donald Trump indultó a Changpeng Zhao, la demanda asegura que el fundador de Binance facilitó e intercambió criptomonedas equivalentes a millones de dólares a Hamas desde el ataque del pasado 7 de octubre del 2023.
Y es que las familias de las víctimas de dicho ataque, aseguran que el fundador de Binance, proporcionó “asistencia sustancial” a grupos terroristas como:
- Hamas
- Hazbolá
- La Guardia Revolucionaria de Irán
- Jihad Islámica Palestina
Más de 300 víctimas que están demandando a Binance, aseguran que Zhao y la ejecutiva Guangying Chen, ayudaron a mover y ocultar fondos por más de 50 millones de dólares, es decir 922 millones 892 mil pesos en transacciones vinculadas a dichos grupos terroristas desde el 2023.
También alegan que se enviaron más de 300 millones de dólares (5 mil 537 millones 352 mil pesos) antes del 7 de octubre del 2023 y más de 115 millones de dólares (2 mil 122 millones 651 mil 600 pesos) después del ataque.