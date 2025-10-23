El presidente Donald Trump aprobó un indulto para Changpeng Zhao, cofundador de Binance sentenciado por fraude en 2023.

De acuerdo con La Casa Blanca, la administración de Joe Biden se dedicó a perseguir a la industria de las criptomonedas.

“En su afán por castigar a la industria de las criptomonedas, la administración Biden persiguió al señor Zhao a pesar de no haber acusaciones de fraude ni víctimas identificables” Donald Trump

Donald Trump indulta a Changpeng Zhao

El presidente de Donald Trump emitió un indulto al cofundador de Binance, Changpeng Zhao, este jueves 23 de octubre.

De acuerdo con la secretaria de La Casa Blanca, Karoline Leavitt, Trump “ejerció su autoridad constitucional al otorgar un indulto al Sr.Zhao, quien fue procesado por el gobierno de Biden en su guerra contra las criptomonedas”.

Asimismo, Donald Trump resaltó que la sentencia dada a Zhao durante el gobierno de Biden fue “demasiado severa”.

Indulto a Changpeng Zhao podría abrir a Binance la operación en Estados Unidos

Por otra parte, medios como The Wall Street Journal señalaron que este indulto a Changpeng Zhao podría abrir el mercado de Estados Unidos a Binance.

Se trata de la mayor plataforma de exchange de criptomonedas del mundo.

Cabe señalar que Zhao fue sentenciado a sólo 4 meses de carcel en 2024 luego de declararse culpable por no mantener un programa contra el lavado de dinero.