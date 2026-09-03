Tras la muerte del empresario Raymundo Gómez Flores, el interés también se ha centrado en su familia y en la nueva generación de líderes empresariales que encabezan algunos de sus negocios.

Entre ellos destaca Ararggo Gómez Sierra, actual presidente ejecutivo de DINA Camiones y hermano de Altagracia Gómez.

Formado en finanzas y con trayectoria dentro del grupo empresarial familiar, ha impulsado proyectos enfocados en movilidad sustentable, transporte de carga y electromovilidad, consolidándose como una de las figuras clave de la industria automotriz mexicana.

¿Quién es Ararggo Gómez Sierra, Presidente Ejecutivo de DINA?

Ararggo Gómez Sierra es un empresario y directivo mexicano, conocido principalmente por su rol como Presidente Ejecutivo de DINA Camiones (Distribuidora Nacional de Automotores), una de las empresas emblemáticas en la fabricación de autobuses y vehículos de transporte pesado en México.

DINA perteneciente a Grupo Grupo Financiero IXE / Grupo Mercantil del Norte o vinculada corporativamente a Grupo Empresarial Peñaloza / Grupo Financiero en su trayectoria industrial.

Gómez Sierra pertence a la tercera generación de la familia Gómez Flores, vinculada con negocios de los sectores automotriz, alimentario, financiero, inmobiliario y logístico, siendo hijo del empresario Raymundo Gómez Flores y hermano de Altagracia Gómez Sierra.

Actualmente es Presidente Ejecutivo de DINA, fabricante mexicana de camiones y autobuses. Llegó a este cargo el 1 de agosto de 2023, después de desempeñarse como vicepresidente ejecutivo de la compañía.

Desde la presidencia ejecutiva, Gómez Sierra ha impulsado temas como la renovación de productos, el transporte de carga, la movilidad sustentable y la electromovilidad, incluido el proyecto Taruk.

Ararggo Gómez Sierra, Presidente Ejecutivo de DINA (DINA)

¿Qué edad tiene Ararggo Gómez Sierra, Presidente Ejecutivo de DINA?

La edad exacta de Ararggo Gómez Sierra no está confirmada mediante una fecha de nacimiento pública; sin embargo, Forbes México señaló en noviembre de 2021 que él y su hermana Altagracia Gómez Sierra acababan de llegar a los 30 años.

Además, un perfil corporativo de Grupo Minsa registra a Ararggo Gómez Sierra con 35 años, aunque esta cifra puede corresponder a una actualización que no necesariamente refleja su edad al día de hoy.

¿Ararggo Gómez Sierra, Presidente Ejecutivo de DINA tiene pareja?

Sí, Ararggo Gómez Sierra está casado con Sofía Jiménez Romero. Ambos contrajeron matrimonio religioso el 5 de agosto de 2023 enla Parroquia San Juan Macías en Guadalajara, con recepción en casa de los padres del novio, mientras que previamente celebraron su boda civil el 18 de marzo de ese mismo año.

De acuerdo con Mural, la pareja tenía alrededor de dos años de noviazgo cuando contrajo matrimonio, y se revela que se conocieron años antes debido a que Ararggo era amigo de los primos de Sofía.

La relación de ambos ha sido documentada principalmente en publicaciones sociales sobre su boda, mientras que mantienen un perfil relativamente reservado fuera de esos eventos.

¿Qué signo es Ararggo Gómez Sierra, Presidente Ejecutivo de DINA?

No es posible determinar con certeza el signo zodiacal de Ararggo Gómez Sierra, debido a que no encontré una fuente confiable que publique su fecha exacta de nacimiento.

¿Ararggo Gómez Sierra, Presidente Ejecutivo de DINA tiene hijos?

No hay información pública y confiable que confirme que Ararggo Gómez Sierra tenga hijos.

¿Qué estudió Ararggo Gómez Sierra, Presidente Ejecutivo de DINA?

Ararggo Gómez Sierra es licenciado en Finanzas por la Universidad Iberoamericana, y la propia DINA lo identifica como egresado de esta institución destacando su formación financiera dentro de su perfil como presidente ejecutivo.

Su preparación está vinculada con la trayectoria empresarial que posteriormente desarrolló dentro del grupo familiar y particularmente en la industria del transporte.

Ararggo Gómez Sierra, Presidente Ejecutivo de DINA (Alianza Flotillera )

¿En qué trabajó Ararggo Gómez Sierra, Presidente Ejecutivo de DINA?

La trayectoria profesional de Ararggo Gómez Sierra se ha desarrollado principalmente dentro del Grupo Empresarial PEO y DINA. Antes de convertirse en presidente ejecutivo, ocupó diferentes responsabilidades dentro de la armadora mexicana.

En 2018, Ararggo Gómez Sierra ya aparecía como vicepresidente ejecutivo de DINA, posición desde la que participó en la estrategia de fortalecimiento y evolución de la empresa.

Durante esa etapa tuvo un papel relevante en el regreso de DINA al segmento de camiones de carga pesada, así como en la búsqueda de alianzas tecnológicas y comerciales con empresas asiáticas. En 2021, Forbes México lo identificaba como vicepresidente ejecutivo y señalaba que era una pieza importante de la estrategia para el regreso de DINA al mercado de carga.

También ha formado parte de órganos empresariales, entre ellos el Consejo Consultivo de Nacional Financiera (NAFIN) en la región Occidente, y actualmente es integrante del Consejo de Administración de Grupo PEO, de acuerdo con el perfil oficial de DINA.

En agosto de 2023 dio el siguiente salto en su carrera al asumir la Presidencia Ejecutiva de DINA, cargo que mantiene actualmente.