ChatGPT, Claude y Grok sufren caída mundial este jueves 3 de septiembre; miles de personas reportan falla masiva que afecta a las inteligencias artificiales.

Entre las fallas que reportan en redes sociales los usuarios de ChatGPT, Claude y Grok están la falta de conexión, pantallas en blanco y problemas de inestabilidad en los servicios de las inteligencias artificiales.

Asimismo, el servicio Downdetector ya registra en su portal la caída de ChatGPT, Claude y Grok de manera simultánea, tras este suceso generalizado de las inteligencias artificiales y sus servicios.

Confirma ChatGPT, Claude y Grok caída en sus servicios de inteligencia artificial

Ante la caída mundial, ChatGPT, Claude y Grok han confirmado las fallas e intermitencia en sus servicios de inteligencia artificial.

OpenAI reconoció incidencias que afectaban a ChatGPT y Codex con un mensaje de “errores elevados, ya estamos investigando el problema con los servicios de la IA”, dicha falla impide la carga de su web.

Por su parte Anthropic informó errores múltiples en distintos modelos avanzados de Claude, lo que ha afectado a las familias Mythos, Fable y Opus, y un fallo principalmente en Opus 4.8 y Opus 5.

Mientras que la plataforma de xAI, con su inteligencia artificial Grok presenta “problemas severos” de funcionamiento con caída total en su interfaz web, además de afectar el uso en su aplicación para Android.