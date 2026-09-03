Raymundo Gómez Flores murió y la noticia generó reacciones entre figuras del ámbito político y empresarial como el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien recordó al empresario como un hombre visionario, valiente y emprendedor.

“Don Raymundo Gomez Flores fue un gran empresario. Visionario, valiente, y muy arrojado. Un emprendedor nato, en los negocios y en la política.”

A través de un mensaje, Pablo Lemus Navarro expresó su pesar por la muerte de Raymundo Gómez Flores y destacó la amistad que mantuvieron, el gobernador de Jalisco señaló que su partida deja una profunda tristeza y aseguró que será una persona a quien extrañarán mucho.

Pablo Lemus despide a Raymundo Gómez Flores (Pablo Lemus / Facebook )

Pablo Lemus recuerda el legado de Raymundo Gómez Flores

En su mensaje, Pablo Lemus describió a Raymundo Gómez Flores como un “emprendedor nato”, tanto en los negocios como en la política, y también resaltó su carácter y capacidad para emprender nuevos proyectos, al considerar que fue un empresario visionario y decidido.

Lemus Navarro extendió sus condolencias a la familia de Raymundo Gómez Flores y expresó su deseo de que sus seres queridos puedan mantener vivo su recuerdo y sentirse orgullosos del legado que dejó.

De manera particular, envió un fuerte abrazo a sus hijos Ararggo, Altagracia y Lucía; a su esposa, María Elena, así como a sus hermanos Alfonso, Armando, Claudia, Mónica y Guillermo.

Finalmente, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reiteró su pesar por la muerte de quien consideró un gran amigo y concluyó su mensaje con un deseo de descanso en paz para Raymundo Gómez Flores.