Anthony Wood es reconocido mundialmente por ser una pieza clave en la transformación de la televisión y el entretenimiento, tras haber fundado Roku, la plataforma digital de “grabación” por excelencia.

Sin embargo, el trabajo de Anthony Wood en el mundo del entretenimiento se extienden en varias ramas, siendo parte fundamental de cómo se entiende la televisión actualmente.

¿Quién es Anthony Wood?

Anthony Wood es el fundador, presidente y director ejecutivo (CEO) de Roku, Inc., una de las plataformas de streaming líderes en el mundo.

Involucrado en medios digitales desde inicios del Siglo XXI, y lanzado seis empresas emergentes hasta la fecha.

Anthony Wood (LinkedIn)

¿Qué edad tiene Anthony Wood?

Anthony Wood nació el 4 de diciembre de 1965, actualmente tiene 60 años.

¿Quién es la esposa de Anthony Wood?

La esposa de Anthony Wood es Susan Wood, quien conoció durante la universidad, pues estudiaban en la misma institución.

Ella está a cargo de la WoodNext Foundation, una organización dedicada a causas como la salud mental, la investigación científica y la recuperación ante desastres naturales.

¿Qué signo zodiacal es Anthony Wood?

Dado que su fecha de nacimiento es el 4 de diciembre su signo zodiacal es Sagitario.

Anthony Wood (CES)

¿Cuántos hijos tiene Anthony Wood?

Anthony Wood tiene 3 hijos, cuyas identidades nunca han sido reveladas.

¿Qué estudió Anthony Wood?

Anthony Wood tiene una licenciatura en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Texas A&M.

¿En qué ha trabajado Anthony Wood?

La trayectoria laboral de Anthony Wood es extensa, dedicada principalmente al emprendimiento tecnológico.

Fue parte de AW Software; su primera empresa, fundada mientras estaba en la universidad para vender programas de computadora.

Posteriormente creó SunRize Industries durante sus estudios de ingeniería para desarrollar software y hardware para el sistema Amiga.

También fue cofundador y CEO de iBand, Inc., la cual vendió a Macromedia por 36 millones de dólares en 1996. Curiosamente pasaría a ser vicepresidente de esta última tras la venta.

Su primer acercamiento con el mundo del entretenimiento digital fue con la fundación de ReplayTV en 1997, la cual vendía dispositivos de grabación digital; más tarde fue vendida a SONICblue en 2001 por 42 millones de dólares.

En 2002 fundó Roku, su sexta empresa, dedicada igual al streaming, siendo una biblioteca de aplicaciones y shows televisivos en directo. Donde continúa ejerciendo como CEO.

En 2007, trabajó como vicepresidente de “Internet TV” bajo la dirección de Reed Hastings, donde lideró el equipo que desarrolló el primer reproductor de streaming de Netflix.

Finalmente fundó BrightSight, empresa dedicada a la señalización digital.