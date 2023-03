Un vuelo de la aerolínea española Iberia salió de México sin una sola maleta de los pasajeros, denuncian usuarios en redes sociales.

Uno de los reportes fue compartido en Twitter, en el que señalan que el vuelo 6406 de Iberia, con ruta de la Ciudad de México a Madrid, llegó a la capital española sin las maletas de los pasajeros.

De acuerdo con la queja difundida, Iberia explicó que las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ordenaron despegar en una pista más corta y en consecuencia, tuvó que quitarle peso a la aeronave.

Y para ello, prescindieron de las maletas de los pasajeros.

Con la novedad q ayer el vuelo @Iberia #6406 CdMx-Madrid aterrizó SIN una sola maleta de sus pasajeros. Les dijo Iberia que @AICM_mx ordenó despegar x una pista más corta y tuvieron q “quitarle peso” (las 🧳 ). Es esto real? Así de mal @AICM_mx o un invento de ✈️ ? CC @Profeco — Javier Tejado (@JTejado) March 28, 2023

Pasajero relata qué pasó en el vuelo 6406 México-Madrid de Iberia que llegó sin maletas a Madrid

Uno de los pasajeros contó que fue lo que pasó en el vuelo IB6406 de Iberia de la CDMX hacia Madrid.

Al abordar el avión ayer lunes 27 de marzo, el personal de Iberia les informó que tendrían que esperar dos horas y media debido a que no podían despegar por exceso de peso.

Como opción, Iberia ofreció a 14 pasajeros que, voluntantariamente, optaran por volar 4 horas después y como compensación, les daría un rembolso del 90%.

Sin embargo, en menos de 5 minutos, la aerolínea canceló la oferta e indicó que el problema ya había sido resuelto, por lo que procederían con el despegue en los siguientes minutos, detalló el usuario.

Si bien todo parecía marchar con normalidad hasta este punto, al arribar al aeropuerto de Madrid resultó que no había llegado la maleta de ninguno de los pasajeros.

La propia Iberia confirmó esto y les informó que sus maletas llegarían a más tardar durante la tarde del 28 de marzo, tiempo de Madrid.

Por si fuera poco, el usuario relata que este martes se comunicó vía telefónica con Iberia y le dijeron que las maletas ni siquiera habían salido del AICM.

“Apenas marqué y me comentan que las maletas no han salido de Ciudad de México, no se había abierto ni mi incidente de reclamación. Se rehusan a rembolsar los gastos que tengamos que hacer de ropa”, apuntó.

Esta situación se suma a otras quejas de usuarios que reportan pérdidas de maletas (u objetos en su interior) por parte de Iberia, de las cuales, varias son de vuelos con origen desde la CDMX.