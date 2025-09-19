Ante el cierre de su paso por México, la cantante colombiana de 48 años de edad, Shakira inauguró la tienda de belleza Ulta Beauty.

Tienda de belleza Ulta Beauty de la cual te contaremos qué es, pues es el lugar para encontrar los productos de Shakira.

Esto es Ulta Beauty, la tienda de belleza que Shakira inauguró en México

Ulta Beauty es la tienda de belleza misma que Shakira inauguró en México para despedirse del país, tras su exitosa gira de conciertos.

Tienda de belleza Ulta Beauty que se trata de una de las cadenas en su ramo más famosas de Estados Unidos.

Misma en la que se pueden encontrar más de 300 marcas, incluida Isima, la línea capilar de la propia Shakira.

Asimismo, entre otras marcas que se podrán encontrar en Ulta Beauty, la tienda de belleza que Shakira inauguró en México serán:

Revlon

Sunday Riley

Peach & Lily

Bubble

Live Tinted

Bioré

Biosilk

Odele

Clairol

Clarins

Clean

Clinique

Orebella

about-face

af94

DHC

Diane

Eyeko

Eylure

DIBS Beauty

Joylux

Schick

Scünci

Juice Beauty

NatureLab. Tokyo

VT Cosmetics

Naturium

Youthforia

Zoya, entre muchas más

Asimismo, Ulta Beauty, la tienda de belleza que Shakira inauguró en México no solo venderá productos, pues también ofrecerá servicios de belleza, como maquillaje, cejas, uñas y faciales.

¿Dónde se encuentra Ulta Beauty, la tienda de belleza que Shakira inauguró en México?

Ulta Beauty, la tienda de belleza que Shakira inauguró en México se encuentra en Plaza Antara con dirección en Avenida Ejército Nacional Mexicano número 843 colonia Granada de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

También se espera que Ulta Beauty, la tienda de belleza que Shakira inauguró en México tenga otras sucursales en el país.

Pues ya ha sido confirmada una sucursal en Galerías Metepec, en el Estado de México.

Además los planes de Ulta Beauty es abrir un total de nueve sucursales en 2025 en distintas ciudades del territorio nacional.