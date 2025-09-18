La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció el establecimiento del Monto Transaccional del Usuario (MTU) que entrará en vigor en octubre de 2025.

De acuerdo con la comisión se trata de una medida de seguridad que fortalecerá el control de las transferencias digitales en México con un tope monetario para cada usuario.

Te explicamos qué es el MTU en transferencias bancarias, que comenzará a aplicarse el 1 de octubre.

¿Qué es el MTU?

De acuerdo con la CNBV compartió la nueva medida de seguridad que se implementará en México para las transferencias bancarias y que se aplicará a todos los usuarios de bancos.

Se trata de una medida que cada cliente bancario podrá establecer personalmente desde su aplicación bancaria o la banca en línea en cuanto al máximo de transferencias que se podrán realizar a terceros.

Cabe señalar que cada banco debe establecer la opción para que los usuarios fijen el MTU, el monto máximo de las transferencias digitales que se podrán hacer.

Si no se fija por el usuario, el banco deberá configurar un MTU automáticamente que podrá ser cambiado por cada cliente según sus necesidades.

¿Cómo establecer el MTU? Tienes hasta esta fecha

Por otra parte, se resaltó que los usuarios de las diferentes aplicaciones bancarias tienen hasta el 30 de septiembre de 2025 para personalizar el MTU.

Para poder configurar esta cifra, que podrá realizarse tanto para las transferencias bancarias generales como para cuentas específicas, es necesario:

ingresar a la app de banco

entrar a configuración

entrar a límite de operaciones

En dicho apartado se podrá establecer esta medida; algunos bancos podrían tener la opción de configurar dicho límite de manera diaria, semanal o mensual.

¿Para qué operaciones aplicará el MTU?

Este MTU para las transferencias bancarias aplicará para todas las operaciones digitales que se hagan a terceros, así como a cuentas personales.

Esto para:

transferencias electrónicas

pagos SPEI

CoDi

Dimo

Sin embargo, el MTU no va a afectar las operaciones en ventanilla ni en pagos realizados con tarjetas físicas.