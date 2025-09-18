El Monto Transaccional del Usuario (MTU) entrará en vigor a partir del 1 de octubre 2025, por lo que es importante conocer el paso a paso para configurar el límite de transferencias en tu tarjeta.

Este monto será establecido automáticamente por cada institución bancaria para los usuarios que no hayan realizado este proceso individualmente.

Por ello, te compartimos el paso a paso para determinar el MTU en tu cuenta bancaria antes del 1 de octubre 2025.

¿Cómo configurar el MTU en la app de banco? Este es el paso a paso

El MTU puedes ser establecido por cada usuario bancario dependiendo de sus necesidades; sin embargo, este tiene que ser configurado antes del 1 de octubre.

Para configurar el MTU es necesario seguir este paso a paso:

ingresar a la app móvil del banco

entrar al menú

seleccionar la opción configuración

selección “límites de operaciones”

Al llegar a dicha opción, algunos bancos podrán desplegar el menú de:

límite diario

límite semanal

límite mensual

Asimismo, estos montos pueden ser establecidos por cuenta o tarjeta en algunos bancos.

Si se tiene más de una cuenta de banco en diferentes instituciones, este paso a paso debe ser repetido para cada uno.

¿Qué pasa si no se establece el MTU antes de octubre 2025?

Los usuarios bancarios tienen hasta el 30 de septiembre de 2025 para establecer individualmente el límite del MTU, si no se realiza, el 1 de octubre los bancos lo harán de manera automática.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el MTU automático será de 12 mil 360 pesos mexicanos.

Si este monto no resulta adecuado, el usuario puede cambiarlo desde su app de manera manual, según sus necesidades.