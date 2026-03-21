El nombre de Abelito se viralizó en las redes sociales por sus negocios y es que algunos lo acusaron por la presunta comisión de un delito.

Y es que han señalado a Abelito por un presunto lavado de dinero luego de que se difundió una entrevista en la que habló sobre los negocios que tiene.

Estos son los negocios de Abelito por los cuales se encuentra en polémica

Abelito concedió una entrevista donde reveló los negocios que maneja y habló sobre el gran proyecto que tiene en mente.

Un gran proyecto... mis respetos pic.twitter.com/GLpPnAQ7Tq — Melo Montoya Chávez (@MeloMontoya) March 20, 2026

Sin embargo, usuarios se vieron sorprendidos por los negocios que logró abrir en la CDMX en menos de un año:

Bar en la CDMX

Una constructora

En La Casa de los Famosos México, Abelito reveló que contaba con dos negocios además de lo que ganaba con sus redes sociales:

Tequila Belicona: Bebida 100% de agave con pulpa de fruta natural, disponible en línea.

Social Store: Tienda física en Zacatecas enfocada en la venta de celulares, fundas y accesorios

Conjuntamente estaba en un proyecto para desarrollar su propia línea de ropa.

Abelito también cuenta con una mansión, por lo que en las redes sociales lo señalan por un presunto enriquecimiento ilícito .

En las redes sociales se ha culpado a Abelito por presuntamente cometer el delito de lavado de dinero por las cuentas que maneja.

Cabe señalar que los señalamientos fueron hechos por usuarios en redes y que hasta el momento son especulaciones y rumores sobre los negocios de Abelito.

Abelito anuncia el lanzamiento de Abelux, constructora enfocada en remodelación y construcción de espacios inclusivos

En la entrevista, Abelito habló sobre las inversiones que maneja, siendo la más reciente una constructora que lleva el nombre de Abelux.

Abelito destacó que su constructora está enfocada en remodelación y construcción de espacios inclusivos.

Destacó que están enfocados en adaptar espacios a las necesidades de cada persona y hacerlas verdaderamente funcionales.

“Estuve desarrollando varios planos previos a personas que están postradas en una cama. A personas que ocupan cierto tipo de diseño que sea funcional” Abelito

Y es que señaló que muchas personas que viven con alguna condición o discapacidad se les dificulta encontrar lugares especiales a ellos y que sean bonitos.