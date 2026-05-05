El Abelito respondió a los rumores sobre presuntos negocios ilícitos y enriquecimiento irregular, defendiendo su trayectoria y atribuyendo su éxito al esfuerzo personal y al trabajo de su equipo.

“Entonces, permitir que hablen de eso, o sea, tampoco es algo de defender siempre, pero permitir que hablen de eso es como dejar que menosprecien el trabajo de cada persona. El que nada debe, nada teme, ¿no?” El Abelito

Recordó que desde los ocho años comenzó a trabajar como payasito y que su crecimiento comercial es fruto de años de dedicación.

Aunque en redes sociales se le ha señalado por lavado de dinero, aseguró que no tiene nada que ocultar y que sus acciones hablan por sí mismas, rechazando polémicas y especulaciones.

Tras rumores por presuntos negocios ilícitos, El Abelito atribuye su éxito al esfuerzo personal

El Abelito hizo frente a las acusaciones en redes sociales por un presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Ante estos señalamientos, Abelito señaló que no permitirá que nadie cuestione el esfuerzo de su trabajo, pues afirmó que cuenta con una trayectoria.

Y es que recordó que desde que tenía ocho años empezó a trabajar como payasito y desde ahí no ha parado con la intención de salir adelante.

“Mira, ¿qué te puedo decir? Es que en este caso no sé de dónde venga todo este rollo de querer manchar la imagen y todo. Simplemente lo que les puedo decir es que da tristeza, ¿no? Porque uno, pues han visto que les he compartido desde que era payasito, desde niño. Vengo trabajando desde los ocho años. Vengo desde abajo y ahí me quedé, ¿no? Pero pues con muchas ganas de salir adelante siempre” El Abelito

El Abelito se mostró tranquilo ante esta clase de señalamientos pues los atribuyó a una exposición normal por ser una figura pública.

Sin embargo, destacó que está clase de rumores solo menosprecian su trabajo, el de su equipo y de sus padres.

“En este mundo, uno viene a eso, sabíamos que queríamos entrar aquí a este medio y estamos expuestos, desde que tu vida deja de ser privada y la vuelves pública estás expuesto a muchas cosas, y la verdad que mira, uno respeta muchas opiniones, a veces no estoy de acuerdo en todas, y la verdad que lo que sí no permito es de que mira, que cuestionen esa manera de trabajar de nosotros, porque mira, detrás está el esfuerzo de mis papás, está el esfuerzo de mi equipo de trabajo” El Abelito

El Abelito dejó en claro que no se enfrascará en ninguna polémica, pues siempre ha dejado que sus acciones hablen.

“Para llamarles enemigos tengo que ponerme al tu por tu, y para una guerra así se necesitan dos personas, y yo nunca peleó, ustedes me conocen, yo me dedico a lo mío, les molesta que sigamos ahí avanzando, pues triste, es la manera de defenderme, yo siempre hablo con la verdad, y aparte, dejo que las acciones hablen” El Abelito

Así surgieron rumores de presuntos negocios ilícitos de El Abelito

El origen de los rumores sobre presuntos negocios ilícitos de El Abelito surge tras una entrevista donde reveló su rápida expansión comercial.

Durante su conversación, El Abelito habló sobre sus negocios que incluyen:

Un bar en la CDMX

Una tienda enfocada en la venta de celulares, fundas y accesorios

Tequila Belicona

Constructora Abelux, enfocada en espacios inclusivos.

Las acusaciones contra El Abelito son especulaciones que surgieron en las redes sociales por su rápido crecimiento económico, sin embargo ninguna de ellas ha sido comprobada.