Como parte de un estudio exhaustivo de calidad la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó que la sopa Maruchan de pollo incumple con dos Normas Oficiales Mexicanas (NOM):

NOM-002-SCFI-2011 NOM-051-SCFI/SSA1-2010

La Profeco puso a prueba 33 marcas de sopas instantáneas, a fin de evaluar su valor nutricional y cumplimiento normativo. Estas son muy consumidas por los usuarios por su practicidad y accesibilidad.

Profeco revela que Maruchan de pollo yakisoba incumple con dos NOM

A través de su estudio, la Profeco reveló que la “pasta de harina de trigo precocida de condimentos deshidratados sabor a pollo” de la marca Maruchan pasta rápida yakisoba incumple con dos NOM.

Profeco detecta que Maruchan de pollo incumple con dos NOM (Cortesía)

La sopa instantánea Maruchan de pollo yakisoba incumple la NOM-002-SCFI-2011, que regula que los productos preenvasados no entreguen menos producto del que prometen en su empaque.

Asimismo, esta sopa de Maruchan viola la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, que obliga a declarar con veracidad la información nutricional, incluyendo el etiquetado frontal con octágonos negros de advertencia.

Con este resultado de Profeco, se confirma que Maruchan pasta rápida yakisoba de pollo no proporciona todo el producto que promete en su empaque y tendría más grasa de la declarada.

Profeco detecta que Maruchan de pollo incumple con dos NOM (Captura de pantalla)

Profeco recomendó no consumir con frecuencia Maruchan u otras marcas de sopas instantáneas, pues contienen grandes cantidades de sodio, grasas saturadas y calorías que afectan la salud de los consumidores.