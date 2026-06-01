La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició procedimientos contra las plataformas de reventa StubHub y Viagogo por presuntas irregularidades en la comercialización de boletos para conciertos y espectáculos.

“Se están identificando varias faltas a la Ley Federal de Protección al Consumidor porque entran a la venta especulativa, no solamente revenden boletos que ya están a la venta, sino que empiezan a anunciar boletos cuando ni siquiera las preventas o ventas oficiales se han realizado Iván Escalante, titular de la Profeco

El titular de la dependencia, Iván Escalante, señaló que ambas empresas incurren en prácticas abusivas al ofertar entradas antes de las preventas oficiales, generando especulación y afectando a los consumidores.

Profeco exhortó a adquirir boletos únicamente en canales oficiales y adelantó que las sanciones podrían alcanzar varios millones de pesos, además de nuevos lineamientos de transparencia.

Profeco advierte riesgos por comprar boletos en reventa en StubHub y Viagogo

Durante la mañanera del 1 de junio de 2026 de la presidenta Claudia Sheinbaum, Iván Escalante de la Profeco aseguró que adquirir boletos en mercados secundarios representa un riesgo para los consumidores, ya que pueden enfrentar sobreprecios, entradas inválidas o incumplimientos sin garantías claras de reembolso.

Por ello, Escalante reiteró el llamado a utilizar únicamente canales oficiales de venta y no plataformas como StubHub y Viagogo que han incurrido en incumplimientos contra el consumidor.

Las acciones contra StubHub y Viagogo forman parte de una estrategia más amplia para combatir irregularidades detectadas durante recientes procesos de venta de boletos por parte de la Profeco.

“Hacemos un llamado muy importante a todas y a todos para no comprar boletos en estas plataformas. Al ser mercados secundarios muchas veces no ofrecen garantías a las personas que adquieren entradas para los espectáculos públicos” Iván Escalante, titular de la Profeco

Además de las sanciones, la Profeco trabaja en nuevos lineamientos para que las boleteras transparenten precios, cargos adicionales, mapas de asientos y condiciones de compra antes de cada evento.

Las multas anunciadas contra StubHub y Viagogo, podrían alcanzar varios millones de pesos, dependiendo de la gravedad de las infracciones detectadas.