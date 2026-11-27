La Profeco informó que presentará otra demanda colectiva por la cancelación unilateral del concierto de Luis Miguel, programado para el 5 de diciembre de 2023 en León.

El espectáculo debía realizarse en el Estadio Domingo Santana, en León, Guanajuato, pero la empresa proveedora canceló la presentación. La institución busca resarcir los derechos afectados.

La decisión se anunció después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara revisar el amparo promovido por la Procuraduría dentro del proceso legal.

¿Qué sigue en la demanda de Profeco por el concierto cancelado de Luis Miguel?

La Profeco explicó que, una vez notificada de la resolución, presentará nuevamente la Demanda Colectiva Individual Homogénea, pues considera que los derechos de consumidores siguen a salvo.

El litigio involucra a La Florida Equipos y Suplementos, S.A. de C.V., identificada como Funticket o Musicvibe, empresa señalada como proveedora en el procedimiento.

Luis Miguel (@luismiguel / Instagram)

El primer recurso se presentó el 13 de diciembre de 2023 ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, pero fue desechado.

El 5 de enero de 2024, Profeco ingresó otra demanda bajo la modalidad de Acción Colectiva en Sentido Estricto, ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Naucalpan.

Sin embargo, el 21 de noviembre de 2024, ese juzgado también declaró improcedente la vía. La Procuraduría agotó los medios de impugnación hasta llegar a la SCJN.

La Corte rechazó revisar el amparo porque, según su resolución, no se planteó una cuestión de constitucionalidad ni se solicitó interpretar directamente una norma constitucional.

Profeco sostuvo que la protección al consumidor es un derecho humano constitucional y reiteró que agotará las vías legales para defender a las 689 personas afectadas con la cancelación de Luis Miguel.