Wendy's en CDMX: estos son los precios del menú desde 99 pesos

El primer Wendy’s en CDMX abrirá sus puertas este martes 4 de agosto de 2026 en Paseo de la Reforma 250, colonia Juárez, frente a la Glorieta de los Desaparecidos.
La cadena de Estados Unidos llega a la CDMX de la mano de AJ Group con un menú que va de los 99 a los 284 pesos, incluyendo hamburguesas clásicas, de pollo, ensaladas, complementos y su icónico Frosty.
Además, Wendy’s anunció promociones especiales: los 100 primeros clientes recibirán un Combo Dave’s gratis y el primero en la fila obtendrá un Baconator por un año.
Wendy’s en CDMX: precios y menú de su sucursal en Paseo de la Reforma
Ante su inminente inauguración, este es el menú de Wendy’s CDMX con sus respectivos precios:
Hamburguesas
- Dave’s Singles
- Regular: 165 pesos
- Mediano 190 pesos
- Grande: 194 pesos
- Dave’s Double
- 205 pesos
- 230 pesos
- 234 pesos
- Dave’s Triple
- 255 pesos
- 280 pesos
- 284 pesos
- Baconator
- 215 pesos
- 240 pesos
- 244 pesos
- Big Bacon Classic
- 175 pesos
- 200 pesos
- 204 pesos
Hamburguesas de pollo:
- Spicy chicken
- 189 pesos
- 214 pesos
- 218 pesos
- Classic chicken
- 189 pesos
- 214 pesos
- 218 pesos
- Grilled Chicken
- 189 pesos
- 214 pesos
- 218 pesos
Sabores especiales
- BBQ Big Bacon Classic
- 215 pesos
- 240 pesos
- 244 pesos
- Bacon Jalapeño Melt
- 180 pesos
- 205 pesos
- 209 pesos
- Spicy guacamole
- 215 pesos
- 240 pesos
- 244 pesos
- Asiago ranch club
- 199 pesos
- 224 pesos
- 228 pesos
- Buffalo ranch chicken
- 195 pesos
- 220 pesos
- 224 pesos
Ensaladas y complementos
- Chicken tenders con 3 piezas desde los 99 pesos
- Nuggets, 10 piezas desde los 160 pesos
- Ensalada Caesar con pollo spicy o grilled: 139 pesos
- Ensalada Buffalo ranch chicken (nueva): 139 pesos
- Papas fritas
- Regulares: 54 pesos
- Medianas: 59 pesos
- Grandes: 64 pesos
- Chili mediano: 45 pesos
- Frosty de chocolate o vainilla:
- 35 pesos chico
- 58 pesos mediano
- 63 pesos grande
Wendy’s México prepara regalos para la inauguración de su primera sucursal
A través de sus redes sociales, Wendy’s México ha dado a conocer algunas promociones por su inauguración en CDMX, por lo que se sugiere llegar temprano.
Ya que las 100 primeras personas recibirán un Combo Dave’s gratis, mientras que quien sea el primero en la fila se llevará un combo Baconator gratuito pero durante todo un año.
Sin embargo, los creadores de contenido que promocionaron dicho regalo en un evento pre-inauguración no dieron a conocer las condiciones de la dinámica.