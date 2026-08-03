El primer Wendy’s en CDMX abrirá sus puertas este martes 4 de agosto de 2026 en Paseo de la Reforma 250, colonia Juárez, frente a la Glorieta de los Desaparecidos.

La cadena de Estados Unidos llega a la CDMX de la mano de AJ Group con un menú que va de los 99 a los 284 pesos, incluyendo hamburguesas clásicas, de pollo, ensaladas, complementos y su icónico Frosty.

Además, Wendy’s anunció promociones especiales: los 100 primeros clientes recibirán un Combo Dave’s gratis y el primero en la fila obtendrá un Baconator por un año.

Wendy’s en CDMX: precios y menú de su sucursal en Paseo de la Reforma

Ante su inminente inauguración, este es el menú de Wendy’s CDMX con sus respectivos precios:

Hamburguesas

Dave’s Singles

Regular: 165 pesos



Mediano 190 pesos



Grande: 194 pesos

Dave’s Double

205 pesos



230 pesos



234 pesos

Dave’s Triple

255 pesos



280 pesos



284 pesos

Baconator

215 pesos



240 pesos



244 pesos

Big Bacon Classic

175 pesos



200 pesos



204 pesos

Hamburguesas de pollo:

Spicy chicken

189 pesos



214 pesos



218 pesos

Classic chicken

189 pesos



214 pesos



218 pesos

Grilled Chicken

189 pesos



214 pesos



218 pesos

Sabores especiales

BBQ Big Bacon Classic

215 pesos



240 pesos



244 pesos

Bacon Jalapeño Melt

180 pesos



205 pesos



209 pesos

Spicy guacamole

215 pesos



240 pesos



244 pesos

Asiago ranch club

199 pesos



224 pesos



228 pesos

Buffalo ranch chicken

195 pesos



220 pesos



224 pesos

Ensaladas y complementos

Chicken tenders con 3 piezas desde los 99 pesos

Nuggets, 10 piezas desde los 160 pesos

Ensalada Caesar con pollo spicy o grilled: 139 pesos

Ensalada Buffalo ranch chicken (nueva): 139 pesos

Papas fritas

Regulares: 54 pesos



Medianas: 59 pesos



Grandes: 64 pesos

Chili mediano: 45 pesos

Frosty de chocolate o vainilla:

35 pesos chico



58 pesos mediano



63 pesos grande

Wendy's en CDMX: estos son los precios del menú desde 99 pesos (Óscar Report)

Wendy’s México prepara regalos para la inauguración de su primera sucursal

A través de sus redes sociales, Wendy’s México ha dado a conocer algunas promociones por su inauguración en CDMX, por lo que se sugiere llegar temprano.

Ya que las 100 primeras personas recibirán un Combo Dave’s gratis, mientras que quien sea el primero en la fila se llevará un combo Baconator gratuito pero durante todo un año.

Sin embargo, los creadores de contenido que promocionaron dicho regalo en un evento pre-inauguración no dieron a conocer las condiciones de la dinámica.