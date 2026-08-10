Un video evidenció que mientras la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, él se pasea en Mónaco con un reloj Patek Philippe con un precio que rebasa los dos millones de pesos.
Recientemente, la FGR habría girado una nueva orden de aprehensión sobre Raúl Rocha Cantú por lavado de dinero, siendo que anteriormente ya tenía acusaciones de delincuencia organizada.
¿Cuánto cuesta el reloj Patek Philippe de Raúl Rocha Cantú?
El empresario fue interceptado por una influencer de glamour en Europa, evidenciando que Raúl Rocha Moya se encontraba hasta junio 2026 en Mónaco, luciendo su vida de lujo.
Sumado a su excentricidad que se destacó no solo en el, sino también en su familia. Raúl Rocha Cantú lució un reloj Patek Philippe con un precio de aproximadamente de dos millones 801 mil 652 pesos.
El reloj del copropietario de Miss Universo, pertenece al modelo Grand Complications, hecho con oro rosa, bisel de oro y piel en sus cuerdas.
La lujosa fragancia que Raúl Rocha Cantú preferiría
Raúl Rocha Cantú no solo compartió el reloj que usaba en Mónaco, sino que los cuestionamientos lo llevaron a evidenciar su fragancia favorita.
El empresario dijo que esta era Tobacco Vanille de Tom Ford, cuyo costo ronda los 5 mil pesos por 50 ml.
Sumado a esto que Raúl Rocha Cantú se paseaba por uno de las calles más concurridas en Mónaco caracterizada por el lujo; Boulevard des Moulins.