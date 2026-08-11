El precio del aguacate registró caída en distintos puntos de México, como el Mercado de Abastos con un 25%, debido a la sobreoferta por la suspensión de Estados Unidos.

Si bien confirmaron la apertura de 45 de las 60 exportadoras a Estados Unidos tras levantarse la restricción de manera parcial, el aguacate mexicano tuvo que buscar comercio a nivel nacional.

Como consecuencia de la sobreoferta, los productores de aguacate han señalado pérdidas millonarias, de manera independiente a cómo los perjudica malbaratar la venta de la fruta.

Precio del aguacate baja 25% en Mercado de Abastos de Jalisco por sobreoferta

Debido a la sobreoferta, la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Guadalajara dio a conocer la caída del precio del aguacate en al menos 25%.

Derivado de la cantidad de la fruta que ofrece Michoacán, hay más producto y el precio del aguacate alcanzó los 27 pesos en Guadalajara, como explicó Moisés Ramos Portillo.

Aunque de momento no reportan pérdidas por acumulación de aguacate, los comerciantes de Guadalajara buscan reunirse con las autoridades para evitar que esto ocurra.

Los productores de aguacate también estarían buscando a su vez un lugar para destinar las 80 mil toneladas que se envían a Estados Unidos, como el mercado asiático.

Esto para evitar que por las suspensiones de Estados Unidos como la vista la semana anterior, las toneladas de aguacate se queden en México.

Precio del aguacate cae por sobreoferta también en Michoacán; piden apoyo a empresarios

Previo a darse a conocer la reapertura de las exportaciones, economistas y funcionarios de Michoacán ya habían alertado por la sobreoferta que provocaría la caída del precio del aguacate.

El síndico de Peribán, Miguel Ángel Mora, ya había señalado que por sobresaturar el mercado bajaría el costo, aunque también apuntó a otros factores que ayudarían al precio actual.

Por lo mismo, había invitado a los empresarios dentro de la producción de aguacate a bajar el precio de los mismos, debido a que sería un impacto económico.