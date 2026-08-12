La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), alertó por la venta de “huevo pirata” que se hace pasar por producto de la marca San Juan.

Ante ello, la dependencia estatal puso en marcha un operativo de revisión para decomisar el producto apócrifo por medio del que ya se han asegurado cientos de piezas.

Sin embargo, Huevo San Juan cuenta con Frescómetro, mecanismo con el cual los consumidores pueden revisar si el producto que compraron es auténtico y acá te contamos todos los detalles.

Alertan por "huevo pirata” en Durango (Michelle Rojas/SDPnoticias )

Así funciona Frescómetro

En busca de garantizar la autenticidad, frescura y origen exacto del producto, la marca mexicana Huevo San Juan cuenta con una una herramienta digital dirigida a sus consumidores.

Se trata de Frescómetro, una plataforma web por medio de la cual se puede ingresar el código de 5 caracteres que está impreso en tinta azul sobre el cascarón de los huevos.

Cabe destacar que el código impreso en el cascarón de los huevos San Juan se realiza con tinta de gradoalimenticio del que se asegura, es 100% segura e incluye estos elementos de identificación:

Fecha de postura: Indica el día del año en que el huevo se puso y va del 001 = 1 de enero, hasta el 365 = 31 de diciembre

Clave de granja: Identifica de dónde viene tu producto

Clave de parvada: Señala al grupo de gallinas que dio origen al huevo

¿Cómo usar Frescómetro? Paso a paso para verificar si tu Huevo San Juan es auténtico

Si sueles comprar huevo San Juan y has notado características extrañas, puede recurrir a la herramienta Frescómetro para verificar si se trata de producto real y te contamos paso a paso cómo usarla:

Localiza el sello en el cascarón: Busca el código de 5 caracteres impreso en tinta azul sobre la cáscara del huevo

Ingresa a la plataforma: Entra a la página web oficial: huevosanjuan.com.mx/frescometro

Escribe el código: Captura los 5 dígitos en el recuadro indicado (puedes probar con el código de prueba 000QQ si no tienes un cascarón a la mano)

Haz clic en “Verifica su frescura”: Presiona el botón para procesar la información

Revisa los resultados: El sistema te desplegará la granja de origen, la fecha de postura y la fecha sugerida de consumo preferente