¿Quién es Taika Waititi? Es quizá una de las preguntas más sencillas de responder si eres amante del cine, ya que seguramente has visto alguna de su espectaculares producciones.

Taika Waititi es un director de cine, actor, guionista y productor que nació en Nueva Zelanda. Su carrera en la industria audiovisual comenzó en 2004.

En ese año, Taika Waititi realizó algunos cortometrajes. Sin embargo, este realizador captaría la atención del publico hasta 2014 con la cinta ‘What We Do in the Shadows’.

El punto más alto de la carrera de Taika Waititi llegaría al ser contratado por Marvel Studios para revitalizar la saga de Thor en el UCM.

Cinta que llevaría Taika Waititi a ser reconocido por su capacidad de crear grandes escenas de acción, humor y una paleta de colores hipnótica.

El ascenso de Taika Waititi en la industria del cine, también se dio con ‘Jojo Rabbit’, una cinta que se burlaba mordazmente del nazismo.

Película que le daría a Taika Waititi el reconocimiento de Hollywood al premiarlo con el Oscar por mejor largometraje y guion adaptado.

Cabe destacar que el cine de Taika Waititi se caracteriza por su comedía acida y por retratar de forma singular a distintos personajes que se han convertido en grandes iconos de la cultura popular.

Las películas imperdibles que debes ver de Taika Waititi son:

Jojo Rabbit

Thor: Ragnarok

What We Do in the Shadows

Boy

Como actor, Taika Waititi ha participado en muy buenas películas como Free Guy, The Mandalorian y Thor: Ragnarok.

La más reciente cinta en la que apareció fue ‘El Escuadrón Suicida’ de James Gunn, donde dio vida al padre de Ratcatcher.

¿Qué proyectos cinematográficos tiene en puerta Taika Waititi?

En últimos tiempos, la fama y reconocimiento de Taika Waititi no han dejado de crecer. Su aceptación en el público ha hecho que tenga varios proyectos en los próximos años.

Por ejemplo, para 2022, Taika Waititi estrenará el largometraje Thor: Love and Thunder, ultima entrega del dios del trueno. En ese mismo año colaborará con el actor Jude Law en The Auteur.

De igual manera, hará la cinta Next Goal Wins con los interpretes Michael Fassbender y Elisabeth Moss.

Asimismo se confirmo que Taika Waititi hará la adaptación de The Incal, la historieta de ciencia ficción que creó el artista Alejandro Jodorowsky.