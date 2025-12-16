La plataforma de pagos PayPal solicitó una licencia en Estados Unidos para convertirse en un banco.

De acuerdo con reportes de Bloomberg esta solicitud se realizó ante la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y al Departamento de Instituciones Financieras de Utah, Estados Unidos.

La intención de PayPal es convertirse en una empresa de préstamos industriales en Estados Unidos.

Por esta razón, PayPal quiso solicitar licencia para convertirse en un banco en Estados Unidos

Un comunicado emitido por la misma empresa de PayPal, explicó que en caso de ser aprobada su solicitud esta ayudaría a la plataforma para reforzar su capacidad de préstamos a pequeñas empresas.

Lo anterior por una mayor disposición por parte de las empresas de tecnología financiera y criptomonedas para obtener licencias bancarias con el fin de expandir sus negocios.

En caso de aprobarse esta solicitud ayudaría a PayPal a reforzar su oferta de préstamos a pequeñas empresas en Estados Unidos, así como a reducir su dependencia de terceros.

También otras de las ofertas que buscaría PayPal para sus clientes es dar cuentas de ahorro con intereses.

Esta solicitud de PayPal para convertirse en PayPal Bank surge en un momento de un entorno regulatorio favorable durante la administración de Donald Trump en Estados Unidos para todas las empresas de tecnología financiera que quieran entrar al sistema bancario.

Se informa además que la semana pasada la Oficina del Contralor de la Moneda concedió a empresas de criptomonedas como Ripple y Circle la aprobación preliminar para establecer bancos fiduciarios nacionales.

Lo que es considerado como una medida importante que podría integrarse aún más con los activos digitales en el sistema bancario.

Además PayPal ya tiene una licencia bancaria en Luxemburgo donde afirmó que también busca ofrecer a sus clientes cuentas de ahorro a medida que la empresa mejora y avanza en sus productos financieros.