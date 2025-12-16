Se reveló que PayPal avanza hacia ser banco en Estados Unidos tras una solicitud formal.

Ante la apertura del gobierno de Donald Trump para que las empresas de tecnología financiera entren al sistema bancario, PayPal buscaría erigirse como un banco.

PayPal realiza solicitud formal para ser banco en Estados Unidos

A través de un comunicado, PayPal anunció que presentó dos solicitudes para convertirse en banco en Estados Unidos.

La compañía de pagos buscar consolidarse como una compañía de prestamos industriales, denominada PayPal Bank.

Por ello, realizó una petición ante la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y el Departamento de Instituciones Financieras de Utah.

La solicitud de PayPal se da en un contexto en el que Trump ha mostrado flexibilidad para que la empresas de tecnología y de criptomonedas entren al sistema bancario.

Si se aprueba PayPal Bank otorgaría préstamos a pequeñas empresas.

De acuerdo con Alex Chriss, director ejecutivo de PayPal:

“Asegurar capital sigue siendo un obstáculo significativo para las pequeñas empresas que se esfuerzan por crecer y expandirse." Alex Chriss, director ejecutivo de PayPal

En ese sentido, la compañía ha destacado que desde 2013 ha permitido que sus clientes accedan a más de 539 mil 763 millones de pesos.

Acciones de PayPal suben tras revelarse que lanzó solicitud para ser banco en Estados Unidos

Luego de revelarse que PayPal presentó una petición formal para ser un banco en Estados Unidos, las acciones de la empresa subieron.

Las acciones de PayPal aumentaron 1.53% dejándolas a 1 mil 084.38 pesos.

Además de PayPal, las divisiones financieras de Nissan y Sony también han pedido convertirse en un banco.

Dichas empresas se unirían a las empresas de criptomonedas Circle Internet, Ripple y Paxos, quienes ya fueron aprobadas como instituciones financieras en Estados Unidos.